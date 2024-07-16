"Непробиваемая": скандальная нардеп Безуглая попала в базу "Миротворец", что ей предъявляют

Скандальные заявления нардепки не остались без внимания

Нардепку Марьяну Безуглу, которую недавно уволили с должности главы подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля, включили в базу "Миротворец". Она сознательно дискредитировала органы государственной власти и управления.

На сайте организации отмечено, что основной из причин включения в базу стали скандальные заявления Безуглой.

"Целенаправленная и системная деятельность Марьянны Безуглой против руководства ВСУ в период с 2022 по 2024 годы имеет явные признаки спланированной в пользу российского агрессора и неустановленной группы лиц информационной компании, целью которой является дискредитация высшего командного состава Вооруженных сил Украины, деморализация личного состава ВСУ, снижение уровня доверия граждан Украины к своим Вооруженным Силам", — говорится на сайте.

В "Миротворце" указано, что Безуглая с группой неустановленных лиц через социальные сети сознательно вводила в заблуждение граждан Украины и международное сообщество, публикуя информацию о деятельности ВСУ и их руководства искажая с явным манипуляционным характером.

Безуглую обвиняют в:

действиях, направленных на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины.

осознанных действиях, направленных на дискредитацию и деморализацию Вооруженных Сил Украины.

препятствии законной деятельности Вооруженных сил Украины.

действиях, направленных на раскол гражданского общества в Украине.

сознательном распространении информации, содержащей Государственную тайну и данные России, которые используются для достижения стратегических целей при планировании и ведении боевых действий против Украины и для проведения информационно-психологических спецопераций.

На сайте "Миротворца" также опубликованы все посты Безуглой, которые, по мнению портала, наносят ущерб обществу Украины, ее общему состоянию и войску на фронте.

Ранее "Телеграф" писал, что Безуглая снова набросилась на высокопоставленных военных и обвинила их в кумовстве.