"Игнатизм и содолизм": Безуглая снова накинулись на высокопоставленных военных и обвинила их в кумовстве

Парламентарий придумала два новых "термина"

Марьяна Безуглая в очередной раз задела экс-руководителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины, полковника ВСУ Юрия Игната. Их словесная перепалка в сети длится уже долгое время.

На сей раз депутат придумала "новые термины", видимо, от фамилии Игната и генерал-лейтенанта Юрия Содоля, которого уволили с должности командующего Объединенными силами ВСУ. Соответствующий пост она написала на своей странице в Facebook.

"Содолизм — генеральская жестокость, нежелание учиться, самоуверенность, кумовство, закулисность и безразличие", — написала она.

Стоит отметить, что совсем недавно Безуглая обвинила Юрия Содоля в прорыве россиян вблизи Торецка, позиции которого ВСУ удерживали с 2014 года. Она заявила, что за сутки до возможного прорыва он снял с места бригаду и завел подразделение, которое уже понесло потери и пониженную боеспособность.

"Игнатизм — подхалимство прихвостней генералитета, ложь и сокрытие ошибок в пренебрежительной манере без моральных ограничений", — написала Безуглая.

Конфликт с Юрием Игнатом в социальных сетях длится уже не первую неделю. В ходе последней перепалки Безуглая написала на своей странице в Facebook пост, посвященный удару по "Охматдету" и попросила Воздушные силы Украины "не врать об обломках". На это Игнат написал: "Боже, яке кончене. Кто говорил про обломки? Циничная мерзость".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 30 июня Безугла написала заявление в ДБР на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она обвинила его в препятствовании деятельности народного депутата.