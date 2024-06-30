Рада хочет поднять штраф за прослушивание российской музыки: кто и сколько будет платить

Он может вырасти в 365 раз

В Украине предлагается увеличить штраф за прослушивание российской музыки в общественных местах. Сейчас его размер составляет 70 гривен, но может увеличиться до 5100 – 25500 грн.

Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в ст. 155 Кодекса Украины Об административных правонарушениях по повышению ответственности за нарушение законодательства учреждениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора". На сайте Верховной Рады Украины есть его карточка под номером 9547.

В случае принятия этого законопроекта, размер штрафа увеличится до 5100 – 25500 грн, то есть в 73 – 365 раз. Платить придется руководителям заведений сферы услуг, торговли и общепита.

Отметим, что этот законопроект был зарегистрирован еще в прошлом году. Необходимость увеличения штрафов обсуждается с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

1 августа 2023 года законопроект зарегистрировали, а на следующий день — отдали на рассмотрение. Его включили в повестку дня только 6 февраля 2024 года. Однако пока неизвестно, когда состоится голосование.

Ранее "Телеграф" сообщал, собираются ли депутаты снижать максимальную планку мобилизационного возраста. До этого в сети распространились слухи, что после 50 лет мобилизовать не будут.