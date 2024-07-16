Без пошлины и НДС: Рада приняла правки на ввоз в Украину важного оборудования
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Те же правки приняты для машин механизированного разминирования
Верховная Рада Украины приняла поправки к законопроекту, предусматривающему освобождение от пошлины и НДС оборудования для энергетики, что ввозиться в Украину.
Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев.
В частности, от пошлины и НДС освобождается:
- электрогенераторное оборудование;
- оборудование для ветро и солнечной генерации;
- аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности)
- оборудование для противоминной деятельности;
- оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам.
Кроме того, отмечается, что нардепы в целом приняли законопроекты №11258 и 11259, в которых говорится об отмене налоговых и таможенных пошлин для производства в и/или ремонте машин механизированного разминирования.
"Коды подобраны таким образом, чтобы не повредить (напротив помочь) отечественным товаропроизводителям", — писал Гетманцев.
Об оборудовании для противоминной деятельности и оборудовании для изготовления средств противодействия техническим разведкам также говорится в вышеуказанных законах. По словам депутата Ирины Геращенко, ко второму чтению в законопроекты о пошлинах и НДС добавили тактические наушники, радиоэлектронные средства борьбы с БПЛА.
"Украина — самая заминированная страна в мире, нам нужно увеличивать производство саперной техники и машин для разминирования. Закон освобождает от НДС и пошлины операции по ввозу товаров для производства и ремонта машин механизированного разминирования", — написала она.
Ранее "Телеграф" писал, что Рада в скором времени рассмотрит затяжной законопроект о переходе на зимнее время.