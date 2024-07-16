Без пошлины и НДС: Рада приняла правки на ввоз в Украину важного оборудования

Те же правки приняты для машин механизированного разминирования

Верховная Рада Украины приняла поправки к законопроекту, предусматривающему освобождение от пошлины и НДС оборудования для энергетики, что ввозиться в Украину.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев.

В частности, от пошлины и НДС освобождается:

электрогенераторное оборудование;

оборудование для ветро и солнечной генерации;

аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности)

оборудование для противоминной деятельности;

оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам.

Кроме того, отмечается, что нардепы в целом приняли законопроекты №11258 и 11259, в которых говорится об отмене налоговых и таможенных пошлин для производства в и/или ремонте машин механизированного разминирования.

"Коды подобраны таким образом, чтобы не повредить (напротив помочь) отечественным товаропроизводителям", — писал Гетманцев.

Об оборудовании для противоминной деятельности и оборудовании для изготовления средств противодействия техническим разведкам также говорится в вышеуказанных законах. По словам депутата Ирины Геращенко, ко второму чтению в законопроекты о пошлинах и НДС добавили тактические наушники, радиоэлектронные средства борьбы с БПЛА.

"Украина — самая заминированная страна в мире, нам нужно увеличивать производство саперной техники и машин для разминирования. Закон освобождает от НДС и пошлины операции по ввозу товаров для производства и ремонта машин механизированного разминирования", — написала она.

Ранее "Телеграф" писал, что Рада в скором времени рассмотрит затяжной законопроект о переходе на зимнее время.