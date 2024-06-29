Кабмин ждут перемены. Рада в ближайшее время вернется к кадровым вопросам: кого коснется

Изменения необходимы для улучшения эффективности правительства

В Верховной Раде уже в ближайшее время вернутся к кадровым вопросам Кабинета министров. Один из акцентов может быть на назначении именно министров, вместо исполняющих обязанности.

Об этом заявил глава Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона. Он подчеркнул, что это необходимо для профессиональной работы правительства.

"Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача — заполнить правительство. Правительство должно качественно и профессионально работать, должны быть люди, отвечающие за свои сферы", — сказал Руслан Стефанчук.

Глава ВР подчеркнул, что сейчас необходимо отходить от практики исполняющих обязанности, ведь в Кабмине должны быть министры, которые являются полноценными членами правительства и выполняют задачи, возложенные народом Украины.

"Я не буду анонсировать, но думаю, что одно из ближайших заседаний Рады может быть посвящено кадровым вопросам", — сказал он.

Напомним, что на днях уже проходили кадровые ротации. Так Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня уволил Василия Зварыча с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Польша. При этом президент сразу же назначил Зварича послом Украины в Чехии.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабинет Министров Украины согласовал увольнение главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова. Он отметил, что вынужденно уходит с должности по состоянию здоровья.