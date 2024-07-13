"Делаю это для своих родных": полицейская из Мариуполя рассказала о восстановлении после плена

Несмотря на освобождение некоторые вещи вокруг все еще мысленно возвращают девушку во времена плена

Мариупольская полицейская Марьяна Чечелюк, возвращенная домой во время обмена военнопленными в конце мая, рассказала, как восстанавливается после двух лет пребывания в плену. У девушки возникло немало проблем со здоровьем, поэтому сейчас она лечится

Об этом сообщает BBC, которое поговорило с Чечелюк. Бывшая военнопленная говорит, что даже здесь, в мирной жизни, вокруг нее много вещей, напоминающих о пребывании в русском плену.

"Даже запах духов напоминает запах тех сволочей, которые вели меня на допросы. Каждый раз, переживаю все это снова и снова. Начинаю пугаться, что снова возвращаюсь туда", – сказала она.

Также Марьяна призналась, что, несмотря на постоянную улыбку в соцсетях и на фото, морально ей до сих пор очень тяжело. В том числе из-за того, что в плену до сих пор находится ее возлюбленный, боец "Азова".

"Моя улыбка – фальшь. Но я делаю это для своих родных, которые хотят видеть меня счастливой. Я найду покой и настоящее счастье, когда вернется мой муж", – сказала девушка.

Напомним, Марьяна Чечелюк провела в российском плену 2 года. Пройдя через настоящий ад, девушка изменилась до неузнаваемости.

Марьяна была похищена российскими оккупантами в мае 2022 года во время выезда в Запорожье из окруженного Мариуполя, где она работала следователем в Национальной полиции.

За два года заключения она пережила множество физических и моральных пыток. Ее морили голодом и избивали, угрожали побрить налысо. В разное время Марьяну содержали в Донецке, Оленивке, Таганроге, Камышине и колонии в Мариуполе.