Кого из мужчин могут мобилизовать в 24 года: адвокаты назвали категории военнообязанных

Если мужчина военнообязанный, он может получить повестку от ТЦК

В Украине продолжают вести дискуссии на тему понижения мобилизационного возраста с 25 до 20 лет. Однако, даже сейчас некоторые мужчины младше 25 лет подлежит призыву в армию.

Об этом рассказала юрист Наталья Гнатик, передает NV. Она рассказала, в каком случае мужчину могут мобилизовать, например, в 24 года.

После того как в Украине отменили статут "ограничено пригодный к службе", ввели два основных — пригоден и непригоден к военной службе (согласно заключению ВЛК). Таким образом мужчины со статусом "непригоден в мирное время, но ограниченно пригоден в военное" автоматически стали военнообязанными, то есть пригодными к мобилизации. Основная масса таких людей — это мужчины моложе 25 лет, их не вернули в категорию призывников, поэтому они должны встать на учет как военнообязанные. Это означает, что даже несмотря на то, что мобилизационный возраст в Украине от 25 лет, военнообязанных моложе могут призвать на службу в период военного положения.

В качестве примера Наталья Гнатик привела перенесенный рак. Это заболевание вычеркнули из списка болезней, с которыми нельзя мобилизовать в ВСУ. Поэтому, если мужчина моложе 25 лет победил рак и получил статус "непригодного в мирное время и ограниченно годного в военное", то ТЦК может вручить ему повестку.

В добавок к этому мобилизации подлежат мужчины до 25 лет, которые не являются студентами или у них нет другого повода для отсрочки, а также если у них нет завершенной базовой военной подготовки,

"Теоретически, если лицо уже является военнообязанным (даже до 25-ти), однако не прошло базовую общевойсковую подготовку (БОВП) или базовую военную службу — это является правовым основанием для призыва такого лица в период мобилизации, поскольку действие ч. 5 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не распространяется на такое лицо", — сказал адвокат Александр Камша.

Кого еще могут мобилизовать до 25 лет рассказал "Фокус":

военнообязанных, которые прошли военную кафедру и являются офицерами запаса, но не учатся на магистратуре;

военнообязанные, которые ранее отслужили срочную службу (не считая последнюю демобилизацию срочников, которых год не будут мобилизовать).

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