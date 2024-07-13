Мобилизируют ли мужчину в 58 лет: что нужно знать украинцам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 668
Законом строго определены критерии того, кого могут мобилизовать в ВСУ
В Украине не планируют снижать граничный возраст мобилизации с 60 до 50 лет. Поэтому мужчину могут мобилизировать даже если ему уже исполнилось 58 лет.
Об этом объяснил в комментарии РБК-Украина член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский. По его словам, такие обсуждения не ведутся.
"Никаких обсуждений в комитете по снижению призывного возраста до 20 лет не проводилось. Говорить о снижении с 60 до 50, я думаю, тоже преждевременно и сейчас таких оснований нет", — подчеркнул депутат.
Стоит отметить, что по состоянию на июль 2024 года в Украине проводят мобилизацию мужчин:
- от 18 до 60 лет — если есть опыт военной службы;
- от 25 до 60 лет — если нет опыта службы;
Таким образом, если военнообязанного нет другой законной причины получить отсрочку от мобилизации, то его могут призвать в ряды ВСУ даже после 55 лет. К таковым относится, например:
- броня от мобилизации;
- наличие ребенка до 18 лет с инвалидностью любой группы, взрослого ребенка с инвалидностью I или II группы;
- наличие у супруги или близкого родственника инвалидности I или II группы;
- наличие троих несовершеннолетних детей;
- получение высшего образования на дневной или дуальной форме;
- наличие близкого родственника, который погиб или пропал во время выполнения обязанностей по защите государственной границы.
Как сообщалось ранее, в Украине все военнообязанные должны обновить свои данные до 16 июля. Если кто-то не успел это сделать, то им будут грозить крупные штрафы до 25 тысяч гривен. Однако у этих людей все равно будет 60 дней, чтобы доказать, что они по веским причинам не могли это сделать, и тем самым избежать наказания.