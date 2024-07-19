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Общественные активисты хотят знать имена чиновников, планирующих сократить бюджет ветеранской политики на 2025 год

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Общественные активисты хотят знать имена чиновников, планирующих сократить бюджет ветеранской политики на 2025 год

Общественные активисты недовольны планами Кабмина по сокращению расходов ветеранской политики на 2025 год и просят премьер-министра Дениса Шмыгаля публично объяснить позицию Кабмина.

Причиной недовольства стала бюджетная декларация на 2025-2027 гг., одобренная 28 июня Кабмином и предусматривающая существенное сокращение финансирования ветеранской политики с 13,5 млрд грн в 2024 году до 5,7 млрд грн в 2025-м.

По словам председателя ОО "Вільні та Вірні", воина-добровольца Виталия Герсака, с каждым годом и с каждым 300 воином до 1,2 млн ветеранов, которые были в начале полномасштабного вторжения, присоединяются еще несколько десятков тысяч новых ветеранов, а после окончание войны одновременно прибавятся еще несколько миллионов (с членами семей), но объемы расходов сокращаются.

"Где здесь какая-то логика — не спрашивайте! Однако будет восстановлен Дорожный фонд в бюджете которого предусмотрено 44 млрд грн на 2025 год, 124 млрд грн на 2026 год и 233 млрд грн на 2027 год. Вот она главная проблема!" – отмечает Герсак.

Из текста этой декларации следует, что в 2025-2027 годах так и не заработают такие элементы ветеранской политики как: гарантированные государством ссуды на жилье, льготы для ветеранского бизнеса и другие программы прямой финансовой поддержки, то есть наиболее действенные инструменты — считают общественные активисты. Чиновники также будут стараться как можно больше монетизировать поддержку ветеранов и ограничивать ее сроки действия, мотивируя это тем, чтобы не посадить ветерана на ветвь патернализма и не заблокировать развитие его личности.

Недовольные защитники интересов ветеранов планируют официально обратиться к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, чтобы тот высказал публичную позицию Кабмина по финансированию ветеранской политики в 2025 году. Также от председателя Правительства хотят получить информацию о конкретных статьях расходов, которые планируется сократить, и кто именно из министров был автором этой инициативы и подал соответствующие предложения при подготовке документа.

"Сделаем общеизвестными фамилии тех, кто откровенно вредит интересам ветеранов, блокирует действенную ветеранскую политику и саботирует общественный запрос на достойную поддержку Защитников Родины. Для начала посмотрим им в глаза, а если не сработает, то будем принимать более действенные меры народовластия" — заявляет Герсак.