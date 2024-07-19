Громадські активісти хочуть знати імена посадовців, які планують скоротити бюджет ветеранської політики на 2025 рік

Громадські активісти невдоволені планами Кабміну щодо скорочення видатків ветеранської політики на 2025 рік і просять прем’єр-Міністра Дениса Шмигаля публічно пояснити позицію Кабміну.

Причиною невдоволення стала бюджетна декларація на 2025-2027 рр., яку було схвалено 28 червня Кабміном і яка передбачає суттєве скорочення фінансування ветеранської політики з 13,5 млрд грн в 2024 році до 5,7 млрд грн в 2025-му.

За словами голови ГО "Вільні та Вірні", воїна-добровольця Віталія Герсака, з кожним роком і з кожним 300-тим воїном до 1,2 млн ветеранів, які були на початку повномасштабного вторгнення, доєднуються ще кілька десятків тисяч нових ветеранів, а після закінчення війни одночасно додадуться ще кілька мільйонів (із членами сімей), але обсяги витрат скорочуються.

"Де тут якась логіка — не питайте! Проте буде відновлено Дорожній фонд у бюджеті якого передбачено 44 млрд грн на 2025 рік, 124 млрд грн на 2026 рік і 233 млрд грн на 2027 рік. Ось вона головна проблема сьогодення!" – зазначає Герсак.

З тексту цієї декларації також слідує, що у 2025-2027 роках так і не запрацюють такі елементи ветеранської політики як: гарантовані державою позики на житло, пільги для ветеранського бізнесу та інші програми прямої фінансової підтримки, тобто найбільш дієві інструменти – вважають громадські активісти. Посадовці також будуть намагатися якомога більше монетизувати підтримку ветеранів та обмежувати її терміни дії, мотивуючи це тим, щоб не посадити ветерана на гілку патерналізму та не заблокувати розвиток його особистості.

Невдоволені захисники інтересів ветеранів планують офіційно звернутися до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, аби той висловив публічну позицію Кабміну щодо фінансування ветеранської політики у 2025 році. Також від голови Уряду хочуть отримати інформацію про конкретні статті видатків, які планується скоротити, та хто саме з міністрів був автором цієї ініціативи і подав відповідні пропозиції при підготовці документа.

"Зробимо загальновідомими прізвища тих, хто відверто шкодить інтересам ветеранів, блокує дієву ветеранську політику та саботує суспільний запит на достойну підтримку Захисників Батьківщини. Для початку подивимося їм у вічі, а якщо не спрацює, то будемо вживати більш дієві заходи народовладдя" — заявляє В.Герсак.