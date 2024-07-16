Ничего об Украине без Украины: Мишель ответил на письмо Орбана о мирных переговорах с Россией

Венгрия не имеет мандата выступать от имени ЕС на международной арене

Несмотря на то, что Венгрия сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, у нее нет мандата действовать от имени всего Евросоюза. Позиция ЕС по поддержке Украины в войне против российских террористов давно согласована единогласно, она будет оставаться неизменной столько, сколько это потребуется.

Об этом написал президент Европейского совета Шарль Мишель в ответе премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщает "Радио Свобода". Мишель отправил Орбану письмо в ответ на так называемый "мирный план" Будапешта.

Мишель отметил, что мнения и предложения венгерского премьера учитываются, однако напомнил, что позиция ЕС в отношении Украины согласована консенсусом. Последний саммит лидеров ЕС в июне подтвердил "непреклонную приверженность" поддержке Украины. Также Мишель подчеркнул, что Венгрия не имеет мандата выступать от имени ЕС на международной арене.

"Я четко заявил об этом еще до вашего визита в Москву, и впоследствии это было повторено высоким представителем Боррелем в его заявлении от 5 июля", – написал он.

Также Мишель отверг утверждение Орбана о том, что Евросоюз проводит "провоенную политику", отметив, что этот российский режим является агрессором, а Украина – это жертва, реализующая законное право на самооборону. Поэтому ни одна дискуссия об Украине не может проходить без Украины.

"ЕС последовательно стремится создать широкую международную поддержку всеобъемлющего, справедливого и длительного мира на основе Устава ООН и международного права в соответствии с ключевыми принципами и целями украинской Формулы мира. Евросоюз не жалеет усилий, чтобы связаться со всеми партнерами в этом плане, включая Китай", – сказал он.

Напомним, 2 июля Виктор Орбан посетил Украину впервые за 12 лет. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Венгерский премьер предложил ему в одностороннем порядке "прекратить огонь" ради старта переговоров с РФ о мире. Он заявил, что мирные инициативы Украины "требуют много времени". Орбан попросил Зеленского поразмыслить над его предложением. В Офисе президента предложение венгерского политика сразу отставили в сторону.

5 июля Орбан официально прибыл в Москву, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Через несколько дней, 8 июля, Орбан прибыл с визитом в Пекин, во время которого обсудил с Си Цзиньпин свой "мирный план".