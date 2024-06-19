На ХАЭС будут ставить российские реакторы? Нардеп озвучил главные вопросы к "Энергоатому"

Верховная Рада должна была рассмотреть законопроект по строительству двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС (№11146) во вторник, 18 июня. Но почему-то его сняли с повестки дня и, по крайней мере, на этой неделе голосования по нему не будет

В интервью "Телеграфу" депутат профильного комитета ВР, глава подкомитета газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения Андрей Жупанин объяснил, какие вопросы к "Энергоатому" возникли по строительству энергоблоков на ХАЭС у нардепов в целом и у него лично.

Первый вопрос — зачем сейчас нужен столь дорогой атомный долгострой. Второй — а нужен ли он нам вообще?

"Как случилось, что мы в условиях недостаточного количества балансирующих мощностей, при общем недостаточном количестве электроэнергии, которое нам нужно уже сегодня, хотим тратить деньги на какие-то долгострои, строя гигантоблок? — спрашивает нардеп. — Это противоречит тому, что президент говорил нам в Верховной Раде полтора года назад – о необходимости развития децентрализованной энергосистемы. То, что россияне сейчас не бьют по находящимся рядом с ними атомным станциям или трансформаторам, не означает, что они не будут по ним бить. Они понимают нашу зависимость от атомной энергетики и 100% будут пытаться каким-то образом вывести эти станции из строя. Без этого их цель погасить нашу энергосистему недостижима".

Еще один большой вопрос – почему "Энергоатом" запланировал это строительство под ядерные реакторы российского производства? По словам Андрея Жупанина, для многих депутатов это является первоочередным фактором не поддерживать законопроект.

— Энергоатом" четко говорит, что ядерные реакторы будут приобретены с недостроенной болгарской атомной электростанции "Белене". Это было первой причиной задавать вопросы. Эти ядерные реакторы болгарам в 90-х годах продал российский "Росатом". которые работают на советской технологии, а не российской. А к разработке советских ядерных технологий были причастны и украинцы, значит проблем нет. .Апеллируя мне на заседании комитета, Министр энергетики сказал: реакторы не российские, они же у болгар их покупаем. Так может давайте вообще восстановим экономические связи с россией только через Болгарию или другую третью страну?

Мы одной рукой просим наложить санкции на Росатом и российскую ядерную энергетику, а другой хотим купить ядерный реактор их производства. Сюрреализм, одним словом, — заключает нардеп.

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