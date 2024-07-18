"Я бы привлекал СБУ": на двух украинских АЭС случилось сразу четыре аварии, названы причины

Аварий может стать еще больше

В Украине за несколько дне произошел целый ряд аварий на объектах энергетики. Из-за этого, в частности, в Днепропетровской области были введены экстренные отключения света.

По данным директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, две из поломок якобы случились на Южно Украинской АЭС (в Укрэнерго подтверждают выход из строя оборудования, но не уточняют название объекта), а одна на Чернобыльской АЭС.

"Физически сгорело два трансформатора тока (якобы на Южно-Украинской АЭС). Что привело, по словам людей на месте, к отключению от сети одного из реакторов. А дальше развитием ситуации стало отключение еще двух (или трех – точно не знаю, но это сейчас уже не так чтобы важно) высоковольтных линий уже в сети Укрэнерго. Именно из-за этой абсолютно технической аварии левый берег Украины – включая Днепр, Сумы и далее по перечню – последние два дня крайне жестко ограничен в поставках электричества", — говорит он.

В четверг, по его данным, сгорел по тем же причинам еще один трансформатор на той же Южноукраинской АЭС. Также по неподтвержденным данным, еще один сгорел на Чернобыльской АЭС.

По мнению Харченко, причиной поломок оборудования, судя по всему, является аномальная жара.

"Я бы служебное расследование проводил, еще и СБУ привлекал бы на всякий случай). Ситуация стала еще сложнее. Интересно, почему так усердно скрывается эта ситуация? Ведь фантастическая жара плюс постоянная перегрузка оборудования плюс постоянное включение и выключение сетей (которые до этого совсем не предназначены) по всей стране приводят к быстрой деградации оборудования. Аварий будет все больше и больше – уже вне зависимости от жары (мороз тоже будет влиять отрицательно). Как мне кажется, делать вид, что ничего не происходит – самая плохая стратегия", — считает он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Правительство решило не отключать свет в некоторых населенных пунктах.