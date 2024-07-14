Орбан не единственный: сколько людей в Украине имеет эту фамилию и что она значит

Эта фамилия распространена и может встречаться в разных странах и культурах

Часто в Украине из новостей или политиков звучит фамилия венгерского премьер-министра Виктора Орбана. В то же время мало кто знает, что в нашей стране тоже встречается эта известная венгерская фамилия.

"Телеграф" разобрался, сколько Орбанов в Украине и мире. Цифры и история могут вас удивить

Орбан — чисто венгерская фамилия (угор. — Orbán). Среди самых известных носителей такой фамилии — Виктор Орбан (1963 г.р.) — венгерский политик, премьер в 1998—2002 годах, с 2010 года и по сей день. А также:

Арпад Орбан (1938 — 2008) — венгерский футболист;

Аттила Орбан (1990) – венгерский хоккеист;

Вилли Орбан (1992) – немецкий футболист;

Гифт Орбан (2002) – нигерийский футболист.

Кроме того, два румынских политики Леонард Орбан (1961) и Людовик Орбан (1963) — премьер-министр Румынии в 2019-2020 годах.

Портал "Родни" в Украине насчитывает 596 носителей фамилии Орбан. По распространению оно занимает 8372 место. Чаще встречается в Закарпатье. Поселения компактного проживания: Мукачево (101), Серное (52), Берегово (38), Чоп (29), Пистрялово (26).

Подобные фамилии:

Орбу;

Орбидан,

Орбачевская,

Орбачевский,

Орба.

Эта фамилия распространена и может встречаться в разных странах и культурах. Первая версия о происхождении фамилии Орбан связана с Венгрией. Согласно этой версии, фамилия происходит от имени "Орбан", которая была распространена в Венгрии в средние века. Имя "Орбан" имеет древнегерманские корни и обычно переводится как "ярый воин".

Есть также версия, связанная с Румынией. По этой версии фамилия Орбан происходит от румынского слова Orban, что означает волк. В древнем румынском этносе волки считались символом силы и мощи.

Кроме этого, фамилия Орбан может иметь французские корни. Во Франции существует фамилия "Urban", которая является мужским эквивалентом фамилии Орбан. Оба эти имени имеют аналогичное происхождение, связанное с латинским словом "Urbanus", что означает "городской" или "житель города".

Ранее "Телеграф" рассказывал о 20 самых популярных фамилиях в Украине.