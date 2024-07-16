Ваши предки умели очень вкусно готовить , если у вас такая фамилия: проверьте её в списке

Всего таких родовых имен насчитывается девять

Среди огромного количества украинских фамилий есть те, которые наши предки раньше давали людям, умеющим вкусно готовить. Их получали не только повара, но и люди, удивляющие своими кулинарными талантами.

Об этом говорится в научной работе языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии". Там отмечается, что много лет назад эти прозвища обычно присваивали тем, кто много времени проводил на кухне и постоянно экспериментировал с разной едой и вкусами. Для таких людей кулинария — хобби.

Всего таких родовых имен насчитывается девять. К слову, некоторые из этих фамилий встречаются не только в Украине, но и в Польше.

Какие фамилии давали людям, которые вкусно готовят:

Кухар;

Кухаренко;

Кухарец;

Кухарук;

Кухарчук;

Кухаришин;

Кухарский;

Кухарик;

Поваренко.

Также отметим, что есть ряд родовых имен, которые давали пекарям:

Пекарь;

Пекаренко;

Пекарук;

Пекарчук;

Пекарский;

Калашник;

Бекерский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии раньше давали только представителям элиты. Эти родовые имена связаны с несколькими профессиями для интеллигенции.