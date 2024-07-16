Ваши предки умели очень вкусно готовить , если у вас такая фамилия: проверьте её в списке
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Всего таких родовых имен насчитывается девять
Среди огромного количества украинских фамилий есть те, которые наши предки раньше давали людям, умеющим вкусно готовить. Их получали не только повара, но и люди, удивляющие своими кулинарными талантами.
Об этом говорится в научной работе языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии". Там отмечается, что много лет назад эти прозвища обычно присваивали тем, кто много времени проводил на кухне и постоянно экспериментировал с разной едой и вкусами. Для таких людей кулинария — хобби.
Всего таких родовых имен насчитывается девять. К слову, некоторые из этих фамилий встречаются не только в Украине, но и в Польше.
Какие фамилии давали людям, которые вкусно готовят:
- Кухар;
- Кухаренко;
- Кухарец;
- Кухарук;
- Кухарчук;
- Кухаришин;
- Кухарский;
- Кухарик;
- Поваренко.
Также отметим, что есть ряд родовых имен, которые давали пекарям:
- Пекарь;
- Пекаренко;
- Пекарук;
- Пекарчук;
- Пекарский;
- Калашник;
- Бекерский.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии раньше давали только представителям элиты. Эти родовые имена связаны с несколькими профессиями для интеллигенции.