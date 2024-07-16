Укр

Ваши предки умели очень вкусно готовить , если у вас такая фамилия: проверьте её в списке

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Pixabay Новость обновлена 16 июля 2024, 09:41

Всего таких родовых имен насчитывается девять

Среди огромного количества украинских фамилий есть те, которые наши предки раньше давали людям, умеющим вкусно готовить. Их получали не только повара, но и люди, удивляющие своими кулинарными талантами.

Об этом говорится в научной работе языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии". Там отмечается, что много лет назад эти прозвища обычно присваивали тем, кто много времени проводил на кухне и постоянно экспериментировал с разной едой и вкусами. Для таких людей кулинария — хобби.

Всего таких родовых имен насчитывается девять. К слову, некоторые из этих фамилий встречаются не только в Украине, но и в Польше.

Какие фамилии давали людям, которые вкусно готовят:

  • Кухар;
  • Кухаренко;
  • Кухарец;
  • Кухарук;
  • Кухарчук;
  • Кухаришин;
  • Кухарский;
  • Кухарик;
  • Поваренко.

Также отметим, что есть ряд родовых имен, которые давали пекарям:

  • Пекарь;
  • Пекаренко;
  • Пекарук;
  • Пекарчук;
  • Пекарский;
  • Калашник;
  • Бекерский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии раньше давали только представителям элиты. Эти родовые имена связаны с несколькими профессиями для интеллигенции.

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#Украина #История #Фамилии