Герус против Минэнерго: власти запутались в заявлениях об аварии на АЭС

Ремонтные бригады уже провели необходимые работы

Народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус подтвердил информацию о взрыве трансформатора на одной из украинских атомных электростанций. В свою очередь в Министерстве энергетики это неоднократно опровергали.

"Случилось такое, что трансформатор тока на одной из атомных электростанций, к сожалению, повредился, он загорелся даже. Там был взрыв, было аварийное отключение атомного блока", — заявил народный депутат.

В то же время Герус отметил, что ремонтные бригады "Укрэнерго", "Энергоатома" провели необходимые работы. По его словам, уже через сутки энергоблок был вновь возвращен в энергосистему.

Стоит отметить, что 18 июля директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что на Южно-Украинской АЭС физически сгорели два трансформатора тока. По его словам, это привело к отключению от сети одного из реакторов.

В свою очередь заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона заявил, что информация о сгоревших трансформаторах на Южно-Украинской АЭС – это ИПСО. Он подчеркнул, что распространение такой информации играет на руку врагу.

Кроме того, министр энергетики Украины Герман Галущенко, выступая в Верховной Раде, также заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южно-Украинской АЭС является фейком. По его словам, сначала эта информация появилась на российских каналах.

"То есть российские каналы… Потому что даже когда мы даем коммуникацию, мы никогда не указываем объект, мы никогда не указываем конкретную станцию или подстанцию, мы даем более обобщенно. На российском канале появилась эта коммуникация о Южно-Украинской станции, потом благодаря, я не знаю, я не хочу комментировать этих экспертов, оно залетело в украинское медиапространство. Ну, это неправда, блок работает. Вопрос в том, зачем это делается. Я думаю, что этот вопрос мы должны переадресовать компетентным органам, которые должны работать с теми людьми и спрашивать, для чего они вносят в наше медиапространство российские нарративы", — отметил министр.

Стоит отметить, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что информация об аварии на Южно-Украинской АЭС – ложь. Там отметили, что атомные электростанции Украины, в частности, Южно-Украинская АЭС, работают без технических нарушений и в штатном режиме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что правительство решило не выключать свет в некоторых населенных пунктах.