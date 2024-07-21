В Украине отменили графики отключений света 21 июля: озвучены часы

Три часа отключать свет не будут никому

В воскресенье, 21 июля, в Украине отменили графики отключения света на трехчасовой период. Затем ограничения потребления электроэнергии будет действовать согласно запланированным графикам.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале "ДТЭК". Отмечается, что в период с 12:00 до 15:00 свет отключать не будут.

"По информации от Укрэнерго отключения света с 12:00 и до 15:00 не предусматриваются. В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.

Отметим, что в "Укрэнерго" сообщали, что 21 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 15:00 до 24:00 будут применены две очереди отключений.

Ограничения потребления электроэнергии в Украине происходят в результате обстрелов со стороны российских оккупантов по энергетической инфраструктуре. В энергосистеме Украины в итоге образовался большой дефицит мощностей. Ситуацию также усугубляет аномальная жара, которая держится почти весь июль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что специалист по энергетике рассказал, когда в Украине отменят отключения электроэнергии. По его словам, это может произойти уже в конце августа — октябре текущего года. Однако для этого есть несколько условий.