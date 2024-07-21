Герус проти Міненерго: влада заплуталася у заявах про аварію на АЕС

Ремонтні бригади вже провели необхідні роботи

Народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус підтвердив інформацію про вибух трансформатора на одній з українських атомних електростанцій. Своєю чергою у Міністерстві енергетики це неодноразово спростовували.

"Сталося таке, що трансформатор струму на одній з атомних електростанцій, на жаль, пошкодився, він загорівся навіть. Там був вибух, було аварійне вимкнення атомного блоку", — заявив народний депутат.

Водночас Герус зазначив, що ремонтні бригади "Укренерго", "Енергоатому" провели необхідні роботу. За його словами, вже за добу енергоблок був знову повернутий в енергосистему.

Варто зазначити, що 18 липня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що на Південноукраїнській АЕС фізично згоріли два трансформатори струму. За його словами, це призвело до відключення від мережі одного з реакторів.

Своєю чергою заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону заявив, що інформація про згорілі трансформатори на Південноукраїнській АЕС – це ІПСО. Він наголосив, що поширення такої інформації грає на руку ворогу.

Крім того, міністр енергетики України Герман Галущенко, виступаючи у Верховній Раді, також заявив, що інформація про загоряння трансформаторів на Південноукраїнській АЕС є фейком. За його словами, спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах.

"Тобто російські канали… Бо навіть коли ми даємо комунікацію, ми ніколи не вказуємо об'єкт, ми ніколи не вказуємо конкретну станцію чи підстанцію, ми даємо більш загально. На російському каналі з'явилася ця комунікація про Південноукраїнську станцію, потім завдяки, я не знаю, я не хочу коментувати цих експертів, воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок працює. Питання в тому, для чого це робиться. Я думаю, що це питання ми маємо переадресувати компетентним органам, які мають працювати з тими людьми і питати, для чого вони вносять в наш медіапростір російські наративи", — зазначив міністр.

Варто зазначити, що Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що інформація про аварію на Південноукраїнській АЕС – брехня. Там наголосили, що атомні електростанції України, зокрема Південноукраїнська АЕС, працюють без технічних порушень та у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що уряд вирішив не вимикати світло в деяких населених пунктах.