Ирина Фарион в Украине не одна: что значит эта фамилия и сколько людей ее носит

В Украине не так много людей с фамилией Фарион

Украину всколыхнула смерть известной украинской филологини Ирини Фарион. Она умерла сегодня в больнице после выстрела в висок неизвестным мужчиной у ее дома.

"Телеграф" разобрался, сколько людей носит фамилию Фарион. Также мы расскажем о ее значении.

Оказывается, это очень древнее украинское родовое имя. Слово фиксируется в словаре Бориса Гринченка. Оно значит "интриган".

Вторая версия происхождения фамилии — греческая. Там слово означает головной убор в виде алой шапочки с длинной кистью. Это часть национального греческого костюма.

В греческом языке у слова "фарион" ("фареон") есть еще одно значение. Оно переводится как "фонарь" или "маяк".

По данным сервиса "Рідні" фамилия Фарион не очень популярна в Украине. Ее носит всего 801 человек.

Отметим, что следствие рассматривает несколько версий причин убийства известной украинской филологине Ирины Фарион. Глава МВД Украины Игорь Клименко из-за ее убийства провел оперативное совещание во Львове. По его словам, продолжаются активные поиски стрелка.

Украинцы по-разному отреагировали на покушение и убийство Ирины Фариан: кто-то испытал радость, однако многие выразили искренние соболезнования близким Фарион. Посочувствовали близким и звезды шоу-бизнеса.