Будут ли наказывать военнообязанных за границей за необновление данных: ответ юриста

Если же военнообязанный не оплатит штраф, будет открыто исполнительное производство

В соответствии с новым законом о мобилизации все военнообязанные должны обновить свои данные. За нарушение этой нормы военнообязанным грозит штраф.

Об этом рассказал адвокат ЮФ "GRACERS" Сергей Савинский в комментарии "РБК-Украина". Он отметил, что это является административной ответственностью.

"Если мужчина не стал на военный учет и не обновил свои данные, то его могут привлечь к административной ответственности по ст. 210 КУоАП (Кодекс Украины про административные правонарушения, — ред.), которая предусматривает наложение штрафа в размере 17 000-25 500 грн", — говорит юрист.

Он добавил, что все мужчины, которым исполнилось 17 лет, обязаны встать на военный учет призывников, даже находясь за границей. За нарушение данной нормы лицо также можно привлечь к административной ответственности по указанной статье КУоАП.

Что будет в случае неоплаты штрафа

Если лицо не обжалует постановление о привлечении к административной ответственности и не заплатит штраф, в отношении него будет открыто исполнительное производство. В результате будет взыскана соответствующая сумма в размере наложенного штрафа за счет средств, движимого и недвижимого имущества.

Ранее мы рассказывали, как могут обновить свои данные военнослужащие за границей. Они могут обновить свои данные двумя способами. Также "Телеграф" писал о том, что делать, если остановили работники ТЦК.