Тариф на электричество: сколько украинцы будут платить с 1 августа

Жителей Украины призывают не паниковать

После июньского роста цен на электроэнергию многих украинцев волнует вопрос, вырастет ли цена и в следующем месяце. Спешим вас обрадовать, так как с 1 августа тарифы на электроэнергиюз останутся без изменений.

Тариф составит 4,32 гривны за киловатт-час до 1 мая 2025 года. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая одобрил решение, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч.

Эту цену в Украине установили с 1 июня этого года. До этого украинцы платили 2,64 грн/кВт*ч. На сегодняшний день тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВт и он не будет меняться в августе.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению №632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗП 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", — министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Если же потребители установят соответствующи двухзонный счетчик, то "ночной тариф" будет составлять 2,16 грн за кВт*ч.

"Повышение тарифа — это сложный, но необходимый шаг. Цель — не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы", — отметил Герман Галущенко.

Напомним, нардеп Олег Семинский подчеркнул, что тарифы останутся неизменными до конца года. Он убежден, что точно не возрастут цены на газ, ведь у Украины есть определенный запас. В то же время, по его словам, МВФ уже намекает на необходимость снятия моратория на поднятие тарифов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, во сколько обойдется зарядка телефона по новым тарифам. При расчетах бралось минимальное потребление электроэнергии при зарядке телефона. В случае, если оно будет больше, изменится и сумма оплаты.