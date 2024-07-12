Без этого энергосистему не восстановить: Зеркаль откровенно высказалась о ситуации в Украине

Ситуация непростая, и она улучшится нескоро

В Украине продолжаются отключения электроэнергии. Сейчас ситуация очень непростая, и она не может улучшиться очень быстро.

Об этом заявила член Координационного комитета Ukraine Facility Platform, бывшая советница министра энергетики Лана Зеркаль Лана Зеркаль в интервью "Украинской правде". Она добавила, что фактически нужно построить новую систему.

"Ситуация очень непростая, и она не может улучшиться быстро. Потому что это не просто наклеить пластырь. Это вопрос значительных усилий, чтобы не просто восстановить, а фактически построить новую систему", — поделилась Лана Зеркаль.

Она отметила, что у нас есть базовая атомная генерация, однако страна потеряла все, что касается маневрового поколения. Ее ремонт зависит от того, насколько компании во время восстановления своих станций будут уверены в том, что они смогут дать результат.

"Все эти станции пристреляны. По некоторым прилеты были до 20 раз. И если у нас не будет достаточно ПВО и закрытого неба, это будет бесконечная работа по восстановлению – разрушению – восстановлению", — добавила дипломат.

Однако через 10 дней ситуация должна улучшиться. Этому будет способствовать изменение температуры и выведение из ремонта блока АЭС.

"Телеграф" также писал, что Киев смог восстановить две третьих собственных генерирующих мощностей после российских обстрелов. По словам местных чиновников, для этого была проведена колоссальная работа.