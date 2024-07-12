Укр

Без этого энергосистему не восстановить: Зеркаль откровенно высказалась о ситуации в Украине

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Лана Зеркаль Новость обновлена 12 июля 2024, 11:09
Лана Зеркаль. Фото Facebook-страница Lana Zerkal

Ситуация непростая, и она улучшится нескоро

В Украине продолжаются отключения электроэнергии. Сейчас ситуация очень непростая, и она не может улучшиться очень быстро.

Об этом заявила член Координационного комитета Ukraine Facility Platform, бывшая советница министра энергетики Лана Зеркаль Лана Зеркаль в интервью "Украинской правде". Она добавила, что фактически нужно построить новую систему.

"Ситуация очень непростая, и она не может улучшиться быстро. Потому что это не просто наклеить пластырь. Это вопрос значительных усилий, чтобы не просто восстановить, а фактически построить новую систему", — поделилась Лана Зеркаль.

Она отметила, что у нас есть базовая атомная генерация, однако страна потеряла все, что касается маневрового поколения. Ее ремонт зависит от того, насколько компании во время восстановления своих станций будут уверены в том, что они смогут дать результат.

"Все эти станции пристреляны. По некоторым прилеты были до 20 раз. И если у нас не будет достаточно ПВО и закрытого неба, это будет бесконечная работа по восстановлению – разрушению – восстановлению", — добавила дипломат.

Однако через 10 дней ситуация должна улучшиться. Этому будет способствовать изменение температуры и выведение из ремонта блока АЭС.

"Телеграф" также писал, что Киев смог восстановить две третьих собственных генерирующих мощностей после российских обстрелов. По словам местных чиновников, для этого была проведена колоссальная работа.

Теги:
#Электричество #Свет #отключение электроэнергии