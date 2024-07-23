Правда и ложь об отключениях света: ТОП-9 ответов на горячие вопросы

Мы собрали ответы на самые распространенные вопросы

Летом в Украину вернулись многочасовые отключения света, а с ними и традиционные вопросы и сетования жильцов. Продаем ли мы свет за границу? Зачем отключать электричество ночью? Почему Киев остается с отключениями дольше других городов?

"Телеграф" собрал ответы на самые популярные вопросы, возникающие у украинцев в связи с отключениями. Итак:

Почему ночью выключают свет?

На это оказывает влияние несколько факторов. Во-первых, дефицит электроэнергии в энергосистеме круглосуточный, даже ночью, говорят в ДТЭК. К тому же многие потребители подстраиваются под графики отключения и многие вопросы переносят на ночь, поэтому графики отключений тоже действуют ночью.

Ночью не работают солнечные электростанции, а гидроэлектростанции закачивают воду. Для этого им тоже нужна энергия.

Почему свет выключают не по графику?

Отключения света могут быть длиннее анонсированных по техническим причинам, резкому росту потребления или аварии.

График отключения света может не работать корректно по следующим 5 причинам:

Распоряжение "УкрЭнерго". Подача электроэнергии с разных подстанций (в этом случае бригады могут не успеть вовремя дать свет). Обесточивание из-за непогоды. Авария в электросетях. Плановые ремонтные работы.

Одной из основных причин есть дополнительные распоряжения "Укрэнерго". Компания может их выдавать, если необходимо увеличить ограничение потребления электроэнергии.

Самая распространенная причина аварий, кроме обстрелов?

Причинами отключений также сами отключения. Постоянные выключения также оказывают негативное влияние на систему и являются причиной аварий в энергосистеме.

Система находится в очень хрупком состоянии, поскольку она не проектирована и не предназначена для работы в режимах включения — выключаться. Это отрицательно влияет на оборудование на всех уровнях – от квартирного до трансформаторов и аппаратуры на больших высоковольтных подстанциях.

Продает ли Украина электроэнергию Европе?

Самым распространенным фейком есть то, что наша страна экспортирует свет в страны ЕС. К сожалению, в информационном пространстве часто манипулируют информацией о технических потоках между энергосистемами Украины и ЕС, что является физическим явлением. В Министерстве энергетики объясняют, что экспорт электроэнергии не может производиться, когда в энергосистеме существует дефицит.

По ее словам, энергетика сегодня находится под постоянным враждебным прицелом. Все доступные мощности отечественных электростанций работают исключительно для покрытия внутреннего потребления – соответственно, экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется.

Напротив, каждый день мы импортируем электроэнергию, а иногда привлекаем и аварийную поддержку из соседних европейских государств: Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы.

Почему в Киеве отключают больше, чем в других городах?

В Киеве чаще, чем в других областях Украины, вводят отключения света. Это связано, в том числе, с большим количеством критической инфраструктуры, объяснял гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

Из максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и остаток распределяется между всеми потребителями.

Выплачивают ли компенсации за отключения?

При отключении электричества можно получить компенсацию, если ремонт электросети длится более 22 часов.

Но в ДТЭК рассказали, что компания предоставляет свои услуги качественно, поскольку работает в ситуации постоянных форс-мажоров.

Компания выплачивает компенсации за отключения света в случае если не вписывается в сроки. Однако по словам генерального директора, это не массовая история.

Почему "сгорает" техника после включения света?

Регулярные перебои с электроснабжением оказывают негативное влияние на большинство бытовой техники. После выключения света необходимо извлечь из розетки все штекеры энергоемких приборов. В этом списке есть бойлер, чайник, электроплита, стиральная машина, обогреватели и т.д.

Когда свет снова вернется в ваше жилище, не включайте все сразу. Система может выдержать перенапряжение. Поэтому энергоемкую технику лучше подключать поочередно – при этом выключая предыдущий прибор, если намерены пользоваться еще и дополнительным. Лучше всего запускать его в работу через 20-30 минут после появления света.

Почему не подключают установки, подаренные США?

Только одна из 96 когенерационных установок, переданных Украине еще несколько месяцев назад Агентством США по международному развитию (USAID), была установлена. И этим городом стал Житомир. Почему не подключили остальные?

Одна из главных проблем – нехватка средств. В некоторых общинах – отсутствуют деньги на проведение полного цикла процедур, а это закупка проекта, изготовление проекта, оплата изготовления проекта, затем закупка процедур по монтажу и подключению установок к сети и т.п.

Существенной проблемой, как ни странно, является и дефицит компаний и специалистов, которые могли бы обеспечить процесс монтажа установок.

Среди препятствий есть и определенная неорганизованность органов местного самоуправления.

Когда отменить отключения?

Если не будет новых атак на инфраструктуру со стороны российских кафиров и своевременно закончится ремонт на энергоблоках АЭС, то ориентировочно в конце августа — октябре уже не будет отключений электроэнергии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько украинцам обходится зарядка повербанка по новым тарифам.