Украл на 3 тысячи гривен? Свободен! Зачем депутаты декриминализовали мелкие кражи

Количество привлеченных к ответственности станет больше, а криминогенная ситуация улучшится, считают эксперты

На днях Верховная Рада проголосовала за достаточно резонансный законопроект: нардепы убрали уголовную ответственность за кражу или мошенничество, если сумма нанесенного ущерба составляет менее 3028 гривен. Народные избранники аргументируют такой правовой либерализм необходимостью разгрузить полицию, которая сможет сосредоточиться на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений вместо того, чтобы бегать за мелкими воришками.

Но сработает ли такой метод или, наоборот, криминогенная ситуация в стране резко ухудшится? В этих вопросах разбирался "Телеграф".

Пять лет за носки

Согласно статье 51 Кодекса Украины об административных правонарушениях, мелкое хищение чужого имущества карается штрафом (от 170 до 510 гривен) или админарестом до 10 суток. При этом, "мелкие" размеры ущерба, в понимании закона, составляют 302 гривны 80 копеек. Все что больше – уголовная ответственность. Какая именно? Спектр наказаний достаточно широк: от 17 тысяч гривен штрафа до ограничения свободы (не путать с лишением) на пять лет. То есть реальный тюремный срок за кражу не предусмотрен.

Но! Сейчас в стране действует военное положение, а согласно статье 185 Уголовного кодекса, кража, совершенная в условиях военного положения, предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

И здесь есть проблема: если человек совершил кражу на сумму, за которой следует уже уголовная ответственность, например, на 302 гривны 90 копеек, то в условиях военного положения нет никакой альтернативы – только тюрьма.

Как это все выглядит на практике, "Телеграфу" рассказывает юрист Виталий Титич, который в Верховном Суде ведет именно такой показательный кейс.

– Человек социализированный, отец ребенка, работник на ответственной должности, связанной с перемещением больших сумм денег, в состоянии стресса после атаки на Киев зашел в "Эпицентр", прошел кассу, взял клей и пару носков. Общая сумма [ущерба] составляла 340 гривен, а прокурор в условиях войны попросил для него до 7 лет! Первая инстанция дала ему 5 лет с испытательным сроком за 340 гривен, а прокурор с этим не согласился, обжаловал в апелляции и просил реальный срок 7 лет! Таким образом, государство тратит сумасшедшие средства в части, несоизмеримой с требованиями УК.

Пришел представитель "Эпицентра" и сказал, что у них вообще нет вопросов (ведь человек потом все оплатил, после того как его задержали на кассе) и не нужно его отвлекать и вызывать в суд. То есть было открыто уголовное производство, потом первые инстанции, досудебное расследование… Вы представляете, какой это ресурс? Государству разумнее было бы получить штраф и заплатить потерпевшему, – рассказывает Титич.

На практике суды действительно назначают в таких случаях освобождение от отбывания наказания с испытанием (это позволяет Уголовный кодекс), и все равно от 5 до 8 лет за кражу, очевидно, слишком много.

Так решили и депутаты и подняли порог ущерба, за которым следует уголовная ответственность за кражу. Было 302 гривны 80 копеек, а станет (когда закон подпишет президент) 3028 гривен. То есть именно на такую сумму можно будет украсть без последствий преследования по уголовному законодательству.

– Знаю, что были предложения установить сумму 10 тысяч гривен, но депутаты не поддержали, потому что считали, что это слишком радикально, — комментирует "Телеграфу" правозащитник Эдуард Багиров.

Неотвратимость наказания

Но повышение порога до 3028 гривен — это и так повышение в 10 раз. И самое главное опасение, которое в этой связи возникает: а не станет ли такой правовой либерализм спусковым крючком для резкого скачка преступности? Ведь если за воровство до 3028 гривен не будет уголовного наказания, то и у воров будет меньше стимулов сдерживаться.

Масла в огонь такого опасения подливают вирусные новости из США, где якобы декриминализировали кражи до 1000 долларов, и теперь мелкие воришки там воруют товары из магазинов, вооружившись калькуляторами.

Но давайте по порядку.

Вообще-то наказание за кражи в США все же предусмотрено. Нью-Йорк и Калифорния действительно приняли законы, согласно которым кражи до 1000 долларов были отнесены к так называемым мисдиминорам, то есть незначительным правонарушениям, однако наказание за них есть, и это штраф на те же 1000 долларов или взятие под стражу в случае рецидива.

Фактически, в нашем случае имеем то же самое.

– Ответственность не отсутствует как таковая, она просто не является уголовной, — говорит Виталий Титич.

И, кстати, штрафы за мелкое воровство по-новому законодательству увеличены и достигают от 850 до 17 тысяч гривен (было 850 гривен максимум).

– Неважно, какое наказание, важно, чтобы наказание было, – говорит изданию сотрудник ГУ БОП МВД Украины (1993—2000) Анатолий Фесун.

А вот с этим "было", то есть с неотвратимостью наказания, традиционно возникают трудности, и порог ущерба здесь не так важен.

– Когда совершаются такие преступления, как кража, то в лучшем случае правоохранители могут раскрыть процентов 20—30. Остальные 70—80% не раскрываются. То есть новый закон уже на 80% неполноценный. И если мы говорим, что есть определенная, более высокая сумма, с которой начинается уголовная ответственность, то, когда наши правоохранители не могут найти большинство похитителей, какая разница, с какой суммы стартует уголовная ответственность? Разве эта конкретная сумма влияет на эффективность правоохранительной системы? Я считаю, что нет. Как не рассматривали заявления потерпевших так, как следует, так и не будут рассматривать, — резюмирует Эдуард Багиров.

Воровать будут больше?

Но, кроме того, административная ответственность не так пугает, как уголовная. Значит, краж таки станет больше и руки у воришек все же развязаны?

По словам экспертов, это работает как раз в обратном направлении.

Для "профессиональных" воров, что 300, что 3000 гривен – разницы нет, поэтому именно эта каста преступников из-за нового закона не активизируется.

Теоретические риски сохраняются в сфере мелких бытовых краж. Но!

– Ученые давно уже вывели формулу, что вид и размер наказания существенно не влияют на количество уголовных правонарушений. Дело о краже можно "размазать" во времени на несколько лет, и человек в конце концов будет освобожден от наказания в связи с истечением срока привлечения к ответственности. В административном производстве все достаточно быстро: взяли справку, что человек не психически болен, справку о том, чей товар или имущество, какие-то объяснения — и повели подозреваемого в суд. А судья разберется очень быстро.

В уголовном производстве нужно пройти процедуру: сообщить о подозрении, собрать анкетные данные, проверять, нуждается ли в лечении, а какие свидетели? И это можно на годы "размазать". Поэтому привлеченных к ответственности, наоборот, будет больше. Да, наказание будет иным, но количество привлеченных к ответственности за реально совершенные кражи будет больше. Участковый просто возьмет за ухо, напишет три бумаги, возьмет пару справок и отведет к судье, который сразу все это и рассмотрит, — объясняет бывший старший следователь МВД по особо важным делам Руслан Сушко.

Экономия ресурсов

Таким образом, государственный аппарат будет существенно разгружен, что позволит правоохранителя задерживать более опасных преступников и в перспективе это, наоборот, улучшит криминогенную ситуацию.

– Уголовное производство засоряется мелкими расследованиями, и полиция не может досконально проводить следствие и дознание. Следователи ищут пути, чтобы такие дела поскорее закончить и отдать в суд, например, сокращают количество обвиняемых и подозреваемых. Поэтому нужно двигаться к очищению следствия от мелких преступлений, – отмечает Фесун.

– В административном правонарушении процедура наказания одна, достаточно простая и быстрая. А уголовное преступление расследуется долго. Отвлекаются органы досудебного расследования на такие мелочи, которые вообще можно рассмотреть быстро и в пределах КУоАП. Поэтому с точки зрения экономии государственных ресурсов, разгрузки судов это решение стратегически правильное, — резюмировал Руслан Сушко.