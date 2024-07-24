Мобилизируют ли после попытки убежать из Украины: что ждет уклонистов

Попыткой сбежать человек сам ухудшает свое положение

Новое законодательство о мобилизации существенно усилило ответственность за уклонение от службы в армии. Однако многие все же не оставляют надежду сбежать незаконно за границу.

Часто таких беглецов ловят работники Госпогранслужбы. "Телеграф" решил разобраться, могут ли мобилизировать тех, кто пытался незаконно пересечь границу.

Отметим, что незаконное пересечение – это нарушение правил пересечения государственной границы любым способом: с использованием поддельных документов, в багажнике автомобиля, через реку или через лес. За такие свои действия уклонист может понести административную ответственность.

В частности, в ст. 204-1 Кодекса Украины про административные правонарушения предусмотрено наказание за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения границы. В этом случае уклониста ожидает штраф в размере от 3 400 грн до 8 500 грн или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Уполномоченный орган не может вручить вместе со штрафом (или любым видом наказания) повестку. Поэтому, помимо административной и уголовной ответственности, уклонистов также может ожидать мобилизация.

Добавим, что в мае президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет заключенным мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Контракт с ВСУ заключили даже семь женщин.