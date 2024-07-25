Отключения света: в "Укрэнерго" сообщили хорошие новости, но двум областям не повезло

Из-за непогоды есть отключения на Тернопольщине и Хмельнитчине

Благодаря снижению жары в Украине уменьшилось потребление электроэнергии. В четверг, 25 июля, графики отключений света будут действовать только в часы вечернего максимума потребления – с 16:00 до 22:00, будет применяться только одна очередь отключений. Также ситуация улучшилась и из-за возвращения к работе блока на одной из АЭС.

Как сообщили в "Укрэнерго", по состоянию на утро 25 июля потребление на 6% меньше прогнозируемого. К тому же уменьшился и дефицит мощности. Во-первых, после ремонта вернулся в работу блок на одной из атомных станций, а во-вторых — солнечная погода и умеренная температура способствуют увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях.

Вместе с тем в двух областях есть обесточивания из-за последствий непогоды. По этой причине утром были обесточены 34 населенных пункта в Тернопольской и Хмельницкой областях. Из-за боевых действий и по другим причинам в Украине полностью и частично обесточены 483 населенных пункта.

Из-за боевых действий есть обесточивания в Донецкой и Харьковской областях. Потребителей в Запорожской и Черниговской областях обесточили по техническим причинам.

Как сообщал Телеграф, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что следующая зима для Украины будет сложной в плане отключений электричества. Поэтому каждому украинцу нужно подумать о том, как он будет ее проходить.