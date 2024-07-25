Грозы и град накроют часть Украины, но...: синоптики рассказали, когда вернется жара

Осадки охватят, в том числе и юг страны

Жара, которая стояла практически весь июль, сменилась более комфортной температурой. При этом в четверг в некоторых областях ожидаются грозы, местами вероятны град и шквалы, а к концу недели в страну вернутся высокие градусы.

"Днем 25 июля в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, в районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)", — предупредили в Укргидрометцентре.

В остальных областях 25 июля осадков не ожидается, переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +19 +31 градус. Самым прохладным будет запад, жарче всего — на юге.

В пятницу, 26 июля, дожди с грозами также пройдут в западных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. В остальных регионах без осадков. Ночью градусники покажут 14-22 градуса со знаком "плюс", днем ожидается +22 +32 градуса.

В субботу, 27 июля, по всей территории страны без осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне +14 +22 градуса (в Крыму — +23), днем столбики термометров поднимутся до +26 +32 градуса.

Воскресенье, 28 июля, будет дождливым на западе, в остальных регионах — сухо. Ночью столбики термометров покажут от 15 до 25 градусов выше нуля, днем в Украине снова будет жарко — воздух прогреется до +29 +36 градусов.

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