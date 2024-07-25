Відключення світла: в "Укренерго" повідомили хороші новини, але двом областям не пощастило

Через негоду є відключення на Тернопільщині та Хмельниччині

Завдяки зниженню спеки в Україні зменшилося споживання електроенергії. У четвер, 25 липня, графіки відключень світла діятимуть лише в години вечірнього максимуму споживання – з 16:00 до 22:00, застосовуватимуть лише одну чергу відключень. Також ситуація покращилася й через повернення до роботи блока на одній з АЕС.

Як повідомили в "Укренерго", станом на ранок 25 липня споживання на 6% менше, ніж прогнозувалося. До того ж, зменшився і дефіцит потужності. По-перше, з ремонту повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а по-друге — сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях.

Разом із тим, у двох областях є знеструмлення через наслідки негоди. З цієї причини на ранок знеструмлені 34 населені пункти в Тернопільській та Хмельницькій областях. Через бойові дії та з інших причин в Україні повністю та частково знеструмлені 483 населені пункти.

Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій та Харківській областях. Споживачів у Запорізькій та Чернігівській областях знеструмлювали з технічних причин.

Як повідомляв "Телеграф", виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що наступна зима для України буде складною в плані відключень електрики. Тому кожному українцю треба подумати про те, як він її проходитиме.