В ДТЭК рассказали, почему отключают свет даже ночью (видео)

На это влияет несколько факторов

Дефицит электроэнергии в энергосистеме круглосуточный, даже ночью. К тому же многие потребители подстраиваются под графики отключения и решение многих вопросов переносят на ночь, поэтому графики отключений тоже действуют ночью.

Об этом рассказали в ДТЭК. Там добавили, что в результате обстрелов потеряли около 9 гигаватт мощностей — это около половины прошлогоднего пикового потребления зимой.

В компании также отметили, что ночью не работают солнечные электростанции, а гидроэлектростанции закачивают воду. Для этого им тоже нужна энергия.

"Критическая инфраструктура, заводы, предприятия, все те, которые перенес свои работу на ночь. Также ночью работают холодильники в супермаркетах, чтобы не портились продукты", — добавили на предприятии.

Некоторые потребители подстраиваются под отключение электричества и переносят свои бытовые дела на ночь. В связи с наличием света они могут нагревать бойлер, стирать и даже гладить вещи.

Ранее в ДТЭК рассказали, выплачивают ли компенсации за отключение электроэнергии. Там отметили, что компания предоставляет свои услуги качественно, поскольку работает в ситуации постоянных форс-мажоров.

Там временем в Сумской области к отключениям света добавилась еще одна проблема. В городе Конотоп, а также еще в одном населенном пункте практически отсутствует водоснабжение.