Отключений стало меньше: в ДТЭК рассказали, когда киевляне останутся без света в четверг

В энергосистеме ощутимо уменьшился дефицит

В четверг, 25 июля, в Киеве и области будут применяться почасовые графики отключений света. Они будут действовать с 16:00 до 22:00.

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК. Не отключать электричество днем стало возможным из-за уменьшения дефицита в энергосистеме.

"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 16:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

В указанный период ограничений электроснабжения будет действовать одна очередь отключений. То есть свет будут выключаться не дольше, чем на четыре часа.

"Спасибо всем украинским энергетикам, которые круглосуточно делают все возможное, чтобы после обстрелов РФ была возможность уменьшить объем ограничений", — пишут в ДТЭК.

Напоминаем, просмотреть актуальную информацию об отключении по вашему адресу можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, почему графики отключений действуют даже ночью. Дело в том, что дефицит в энергосистеме фиксируется круглосуточно. В результате обстрелов потеряли около 9 гигаватт мощностей — это почни половина прошлогоднего пикового потребления зимой. При этом в темное время года не работают солнечные батареи.