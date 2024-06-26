"Связь с сетью потеряна, попробуйте позже": ГУР атаковало российских провайдеров в оккупированном Крыму

В разведке сообщили о масштабной кибератаке на Крым

Крупнейшие интернет-провайдеры оккупированного Крыма подверглись масштабной кибератаке. Оккупационная администрация предупреждает местных жителей о том, что доступ к интернету в ближайшее время будет ограничен или недоступен.

Источники "Телеграфа" в Главном управлении разведки МОУ сообщили, что за атакой стоят их специалисты. Они отметили, что под удар попали сразу несколько крупнейших крымских поставщиков услуг по доступу к всемирной паутине.

А частности т.н. "замминистра внутренней политики, информации и связи" оккупантов Юлия Кирик сообщила, что "профили DDos-атак постоянно меняются, специалисты провайдеров принимают меры по противодействию атакам".

В ГУР отметили, что атаки на российские сервера, онлайн-сервисы и другие объекты сетевой инфраструктуры в последнее время являются системным явлением. В качестве примера там напомнили об атаках на сайты российского Минюста, Минобороны, Мининформации, Минфина, МВД, МЧС, Минпрома и ряда других правительственных объектов. 12 июня также были атакованы онлайн-платформы аэропортов страны-агрессора, что привело к задержке авиарейсов.

"Кажется, российским кибернетикам пора вспомнить об импортозамещении, включить свой "Чебурнет" вместо Всемирной сети и установить исконно-российский фаервол, отгородившись от всего свободного мира. Только так у них есть шанс обезопаситься от наших атак", — отметил собеседник.

Как сообщалось ранее, ГУР запустило первый и единственный в мире портал, на котором размещается вся информация о спонсоров и соучастниках российской полномасштабной войны против Украины. Назвали портал "Война и санкции".