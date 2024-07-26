Подозреваемый в убийстве Фарион планировал покушение на Бужанского: нардеп уже отреагировал

Глава МВД назвал только одно имя

Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, составил список следующих возможных жертв. Одной из них должен был стать народный депутат Максим Бужанский.

Об этом на брифинге сообщил внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, Фарион была самой беззащитной среди всех.

"Мы вам показали его поисковую табличку. Я могу одну фамилию вам открыть, следующий, кого он смотрел — это Макс Бужанский", — заявил Клименко.

В свою очередь Бужанский в своем Telegram-канале сообщил, что безгранично благодарен сотрудникам Национальной полиции и всем тем, кто причастен к задержанию подозреваемого в убийстве Фарион. Он отметил, что обязан им жизнью.

"Надеюсь, что следствие установит всех причастных к этому преступлению. И убийцы Фарион, исполнители и организаторы понесут заслуженное наказание", — написал нардеп.

Кто такой Макс Бужанский

Как известно, народный депутат Максим Бужанский неоднократно попадал в скандалы. Его обвиняли в антиукраинских взглядах. Бужанский высказывался против Украинской Повстанческой Армии, критиковал Революцию достоинства, а также отказывался стоя почтить память Небесной сотни.

Нардеп активно защищал русский язык, и в 2019 году являлся автором скандального законопроекта №2362 против дерусификации образования. Уже в июне 2023 он публично отказывался переходить на украинский язык.

На сайте "Миротворец" Бужанского обвиняют в "дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине", "манипулировании общественно значимой информацией", "участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях", "разжигании межнациональной розни" и "участии в информационных операциях России".

Напомним, что около 19:30 пятницы, 19 июля, на улице Масарика во Львове неизвестный выстрелил в висок Ирине Фарион. Врачи около четырех часов пытались спасти ее жизнь, но это не дало результата. Позже на месте покушения была найдена гильза от пистолета Макарова.

25 июля в Днепре стражи порядка задержали 18-летнего парня Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Фарион. По словам главы МВД Игоря Клименко, достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда.

26 июля Зинченко объявили подозрение в умышленном убийстве. Прокуроры потребуют отправить его под арест без права залога.