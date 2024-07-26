Задержанному по делу убийства Фарион объявили подозрение: Клименко рассказал детали

Парень качественно подготовился, оружие до сих пор не нашли

Задержанному по делу убийства Ирины Фарион Вячеславу Зинченко объявили подозрение в умышленном убийстве. На месте преступления нашли небоевую пулю, а именно — спортивную гильзу калибра 9x18 мм.

Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко заявил на брифинге по расследованию дела об убийстве Ирины Фарион. Он рассказал о деталях резонансного преступления.

Как проходили поиск и задержание убийцы Фарион

В ходе поисков правоохранители опросили более 900 свидетелей и собрали более 9 тысяч изображений. На задержанного были похожи 80 человек.

Правоохранители обработали снимки с камер во Львове и Днепре и рассказали, что задержанный начал готовиться к преступлению еще в своем городе. Он заказывал в интернет магазинах вещи для маскировки: бороду, сумки и рюкзаки, очки. Камеры в отделении почтового оператора подтверждают, что это был 18-летний юноша.

На брифинге также показали, как задержанный подходит к дому Фарион. Само преступление не попало на видео. Однако там видно, что юноша примерно через минуту подходит к месту происшествия, а затем убегает.

Задержанный не ожидал, что его задержат. Спецназ обездвижил его через несколько секунд, чтобы сохранить ему жизнь. Эта операция по задержанию в Днепре готовилась сутки. Об этом Клименко рассказал, отвечая на вопрос о том, как юноша отреагировал на задержание. Больше подробностей расскажет прокуратура и Нацполиция, отметил министр.

Как юноша готовился к преступлению

Подозреваемый заранее готовился к убийству языковеда. Еще в Днепре он приобрел одежду и аксессуары для маскировки. На черном рынке парень искал пистолет "Сталкер". Оружие до сих пор не нашли. Спортивная пуля, которой и убили Фарион, находится на экспертизе.

Во Львов он приехал 9 июля, а уехал из города 21 июля. То есть через два дня после убийства. Задержанный арендовал во Львове три квартиры, все с балконом. Стражи порядка пока не могут публично рассказать, откуда он получал средства.

В телефоне задержанного нашли переписки и интересную литературу. В частности, документ под названием "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ". А вот "Моей борьбы" Гитлера, о которой писали телеграм-каналы, там не нашлось.

Клименко сказал, что юноша якобы готовился к следующему убийству. Когда он выехал из Львова, начал составлять список депутатов.

В телефоне нашли "прощальное письмо" подозреваемого. Молодой человек пишет, что боялся за своего отца. Родители ничего не знали о подготовке преступления. Как говорится в письме, подозреваемый боялся за их безопасность.

Ранее "Телеграф" сообщал, что прокуроры потребуют отправить подозреваемого в убийстве Фарион под арест без права залога. Решение примет суд во Львове.