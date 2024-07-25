"Он патриот, мотивов не было": отец-военный прокомментировал задержание сына за убийство Фарион

С сыном мужчина регулярно общался по телефону

Отец подозреваемого в убийстве Ирины Фарион прокомментировал задержание своего сына в Днепре 25 июля. Он уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления у него не было.

Об этом пишет "Схемы". Журналисты связались с отцом подозреваемого и поговорили о произошедшем. Мужчина рассказал, что служит, а сына давно не видел. О задержании узнал от супруги.

"Я на фронте сейчас, сына лично давно не видел, общались регулярно по телефону. Мне жена сегодня позвонила, сказала, что произошло задержание сына. То ли задержание, то ли арест – тут же тоже не понятно. Не все так "гладко" было: жену держали вне квартиры, забрали технику, скрутили сына. Мотивов для убийства Фарион не было, у него не было никаких украинофобских взглядов, он патриот. Напротив: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы присоединиться к украинской армии, занимался футболом", — отметил отец задержанного.

В то же время пообщаться с матерью журналистам не удалось, поскольку ее мобильный телефон выключен.

В настоящий момент уже известно, что 18-летний парень учился в Днепровской гимназии №62, занимался футболом в Городской детско-юношеской спортивной школе и играл в команде МДЮСШ U-19. Также участвовал в турнире в поддержку ВСУ "Осень 2022".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 июля в городе Днепр был задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний парень. В сети уже появились фото и информация о нем.