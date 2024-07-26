Парализована работа лабораторий "Эскулаб": совладелец Дядюшко обвиняет коллег в рейдерстве

26 лабораторий известной медицинской сети "Эскулаб" приостановили свою работу из-за внутреннего конфликта между совладельцами предприятия.

Как пояснил один из совладельцев бренда Сергей Дядюшко, его коллеги – Денис Мельник, Станислав Луговский, а также администратор программного обеспечения Игорь Малиновский – совершают противоправные действия с целью получения полного контроля над компанией.

"Мельник и Луговский неоднократно выражали свое недовольство по поводу официального учета наличных средств. Их действия направлены на получение контроля над Эскулабом с целью получения полного доступа к его финансовым потокам", – рассказал Дядюшко.

Он также утверждает, что другие совладельцы предлагали проводить значительную часть денежных средств вне кассового учета и распределять их без уплаты налогов.

"Я категорически не согласился на такие предложения и неоднократно сообщал о своем непринятии незаконных действий. В связи с этим, Мельник и Луговский начали рейдерскую атаку с целью исключения меня из числа участников предприятия из-за лишения доли", — отметил Дядюшко.

Рейдерская атака, по словам Дядюшко, включала систематический созыв общего собрания участников с нарушением установленного порядка, что привело к искусственному созданию предпосылок для его исключения из числа участников предприятия.

"Мне было предъявлено требование: либо уволиться с должности директора, либо они меня исключат из числа участников предприятия. Сейчас дело уже передано в правоохранительные органы. Также идет подготовка документов для обращения в суд с целью восстановления моих законных прав", – рассказал Дядюшко.

Он также заявил, что Мельник, Луговский и Малиновский заблокировали ему как участнику и медицинскому директору Эскулаба доступ к программному обеспечению предприятия, после чего начали совместно выводить из компании наличные денежные средства без уплаты налогов. По его словам, речь идет о 20 млн грн ежемесячно.

Ситуация привела к временному параличу работы 26 лабораторий сети "Эскулаб" в Киеве, что негативно отразилось на предоставлении медицинских услуг населению.

Эскулаб создан в 2009 году и занимает лидирующее положение на западе Украины в сфере функционирования медицинских лабораторий.

Соучредителями ЧП "ПСМЛ "Эскулаб" являются Дядюшко (ему принадлежит 43% компании), Луговский (43%) и Мельник (14%).