Паралізовано роботу лабораторій "Ескулаб": співвласник Дядюшко звинувачує колег у рейдерстві

26 лабораторій відомої медичної мережі "Ескулаб" призупинили свою роботу через внутрішній конфлікт між співвласниками підприємства.

Як пояснив один із співвласників бренду Сергій Дядюшко, його колеги – Денис Мельник, Станіслав Луговський, а також адміністратор програмного забезпечення Ігор Маліновський – здійснюють протиправні дії з метою отримання повного контролю над компанією.

"Мельник та Луговський неодноразово висловлювали своє незадоволення щодо офіційного обліку готівкових коштів. Їхні дії спрямовані на отримання контролю над Ескулабом з метою одержання повного доступу до його фінансових потоків", — розповів Дядюшко.

Він також стверджує, що інші співвласники пропонували проводити значну частину грошових коштів поза межами касового обліку та розподіляти їх без сплати податків.

"Я категорично не погодився на такі пропозиції і неодноразово повідомляв про своє неприйняття незаконних дій. У зв'язку з цим, Мельник та Луговський розпочали рейдерську атаку з метою виключення мене з числа учасників підприємства, через позбавлення частки", — зазначив Дядюшко.

Рейдерська атака, за словами Дядюшка, включала систематичне скликання загальних зборів учасників з порушенням встановленого порядку, що призвело до штучного створення передумов для його виключення з числа учасників підприємства.

"Мені було висунуто вимогу: або звільнитись з посади директора, або вони мене виключать з числа учасників підприємства. Зараз справа вже передана до правоохоронних органів. Також іде підготовка документів для звернення до суду з метою відновлення моїх законних прав", – розповів Дядюшко.

Він також заявив, що Мельник, Луговський та Маліновський заблокували йому як учаснику і медичному директору Ескулабу доступ до програмного забезпечення підприємства, після чого почали спільно виводити з компанії готівкові кошти без сплати податків. За його словами, йдеться про 20 млн грн щомісячно.

Ситуація призвела до тимчасового паралічу роботи 26 лабораторій мережі "Ескулаб" у Києві, що негативно вплинуло на надання медичних послуг населенню.

Ескулаб створений у 2009 році та займає провідне становище на заході України в сфері функціонування медичних лабораторій.

Співзасновниками ПП "ПСМЛ "Ескулаб" є Дядюшко (йому належить 43% компанії), Луговський (43%) і Мельник (14%).