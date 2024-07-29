Обновление данных и штрафы: что изменится в мобилизации женщин с 1 августа

Военный учет для определенных категорий обязателен

По действующему законодательству Украины все военнообязанные должны обновить учетные данные до 16 июля. Однако, касается ли это женщин и могут ли они получить штраф, если не успели.

"Телеграф" ответит на эти вопросы и объяснит, кто именно должен обновлять военно-учетные данные и какие штрафы угрожают с 1 августа.

Отметим, что в Украине мобилизация для женщин остается добровольной. Однако медики должны в обязательном порядке встать на военный учет и обновить военно-учетные данные. Женщины других профессии могут сделать это по собственному желанию.

Женщины, каких медицинских специальностей должны обязательно стать на военный учет:

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая терапия;

физическая реабилитация;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

промышленная фармацевтика;

стоматология;

медицина;

биомедицинская инженерия;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

физиологии и эпидемиологии.

токсикология;

фармакология.

В то же время женщины, имеющие медицинское образование, но не работающие по специальности, все равно должны стать на учет.

С 16 июля лица, не обновившие свои военно-учетные данные вовремя, могут получить штраф от 17 000 до 25 500 грн. Это правонарушение квалифицируется как административное.

В то же время по Кодексу Украины пока автоматическая выписка штрафов не предусмотрена. Однако его на человека могут наложить в течение трех месяцев с даты выявления правонарушения, но не более года от даты совершения такого правонарушения.

Ранее "Телеграф" писал, кто потеряет отсрочку от мобилизации уже в августе и сможет получить повестку.