Обновление данных и штрафы: что изменится в мобилизации женщин с 1 августа
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Военный учет для определенных категорий обязателен
По действующему законодательству Украины все военнообязанные должны обновить учетные данные до 16 июля. Однако, касается ли это женщин и могут ли они получить штраф, если не успели.
"Телеграф" ответит на эти вопросы и объяснит, кто именно должен обновлять военно-учетные данные и какие штрафы угрожают с 1 августа.
Отметим, что в Украине мобилизация для женщин остается добровольной. Однако медики должны в обязательном порядке встать на военный учет и обновить военно-учетные данные. Женщины других профессии могут сделать это по собственному желанию.
Женщины, каких медицинских специальностей должны обязательно стать на военный учет:
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая терапия;
- физическая реабилитация;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- промышленная фармацевтика;
- стоматология;
- медицина;
- биомедицинская инженерия;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- физиологии и эпидемиологии.
- токсикология;
- фармакология.
В то же время женщины, имеющие медицинское образование, но не работающие по специальности, все равно должны стать на учет.
С 16 июля лица, не обновившие свои военно-учетные данные вовремя, могут получить штраф от 17 000 до 25 500 грн. Это правонарушение квалифицируется как административное.
В то же время по Кодексу Украины пока автоматическая выписка штрафов не предусмотрена. Однако его на человека могут наложить в течение трех месяцев с даты выявления правонарушения, но не более года от даты совершения такого правонарушения.
Ранее "Телеграф" писал, кто потеряет отсрочку от мобилизации уже в августе и сможет получить повестку.