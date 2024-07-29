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Обновление данных и штрафы: что изменится в мобилизации женщин с 1 августа

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Мобилизация женщин Новость обновлена 29 июля 2024, 11:02
Мобилизация женщин. Фото Коллаж "Телеграфа"

Военный учет для определенных категорий обязателен

По действующему законодательству Украины все военнообязанные должны обновить учетные данные до 16 июля. Однако, касается ли это женщин и могут ли они получить штраф, если не успели.

"Телеграф" ответит на эти вопросы и объяснит, кто именно должен обновлять военно-учетные данные и какие штрафы угрожают с 1 августа.

Отметим, что в Украине мобилизация для женщин остается добровольной. Однако медики должны в обязательном порядке встать на военный учет и обновить военно-учетные данные. Женщины других профессии могут сделать это по собственному желанию.

Женщины, каких медицинских специальностей должны обязательно стать на военный учет:

  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая терапия;
  • физическая реабилитация;
  • фармацевтика;
  • санитария и экспертиза;
  • промышленная фармацевтика;
  • стоматология;
  • медицина;
  • биомедицинская инженерия;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы патологии;
  • физиологии и эпидемиологии.
  • токсикология;
  • фармакология.

В то же время женщины, имеющие медицинское образование, но не работающие по специальности, все равно должны стать на учет.

С 16 июля лица, не обновившие свои военно-учетные данные вовремя, могут получить штраф от 17 000 до 25 500 грн. Это правонарушение квалифицируется как административное.

В то же время по Кодексу Украины пока автоматическая выписка штрафов не предусмотрена. Однако его на человека могут наложить в течение трех месяцев с даты выявления правонарушения, но не более года от даты совершения такого правонарушения.

Ранее "Телеграф" писал, кто потеряет отсрочку от мобилизации уже в августе и сможет получить повестку.

Теги:
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