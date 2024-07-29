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Могут получить повестки уже в августе: кто из украинцев потеряет отсрочку, названо десять категорий

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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В Украине продолжается мобилизация Новость обновлена 29 июля 2024, 10:02
В Украине продолжается мобилизация. Фото Getty Images

Отсрочка от мобилизации больше будет не доступна этим гражданам

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, во время которого военнообязанных могут призвать на службу. Однако существуют категории граждан, имеющих отсрочку. Впрочем, в некоторых случаях в августе её можно лишиться.

Об этом пишет OBOZ.UA. По его данным, отсрочка от мобилизации больше будет не доступна для 10 категорий граждан.

Среди них:

  • студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме;
  • студенты и аспиранты, получающие второе, третье высшее образование;
  • многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов (размер задолженности должен превышать сумму платежей за три месяца, но в случае погашения и своевременной уплаты, отсрочку можно оформить);
  • отцы-одиночки, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание;
  • лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;
  • лица, имеющие статус "ограниченно годный" – из-за отмены такой категории (если ВВК признает мужчину годным);
  • мужчины, которые при повторном ВВК были признаны здоровыми;
  • неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные).
  • отсрочка от мобилизации по уходу за человеком с инвалидностью также невозможна, если это инвалидность III группы.
  • То же самое касается людей с инвалидностью I и II группы – военнообязанный не имеет права ее оформить, если есть другие родственники, которые могут ухаживать за таким человеком.

Напомним, ранее мы писали о том, кого мобилизуют в первую очередь в августе.

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#Украина #Мобилизация