Жена погибшего командира аэродрома "Канатово" о деле Червинского: "Надеюсь на справедливый суд"

"С этим играть не нужно"

Жена погибшего командира аэродрома "Канатово" Владимира Марченко хочет, чтобы суд принял справедливое решение по делу Романа Червинского – руководствуясь юридическими аргументами, а не подвергался политическому давлению.

Об этом она заявила в видео, комментируя ход дела и активную вовлеченность в него отдельных политических сил. Напомним, именно "Европейская солидарность" Петра Порошенко предлагала взять Романа Червинского на поруки.

"Политика к этому не должна иметь никакого отношения, потому что речь идет о судьбах людей. С этим играть не нужно", — говорит Татьяна, которая, как и погибший муж-герой, защищает Украину в рядах Сил обороны.

В то же время в недавнем интервью Роман Червинский признался, что целенаправленно идет в политику: "Меня не надо даже втягивать, я сам уйду". Также ранее он заявлял во время судебного заседания, что люди, пострадавшие при обстреле "Канатового" сами виноваты, потому что не скрылись в бомбоубежище.

Напомним, что Червинский обвиняется в проведении несанкционированной "спецоперации", в результате которой враг получил данные о размещении нашей техники на аэродроме "Канатово" и нанес по нему ракетный удар. В результате погиб командир воинской части, ранены 17 военнослужащих, повреждены несколько истребителей и взлетная полоса.

Кроме того, Червинский является фигурантом уголовного производства по требованию с коммерсанта $100 тыс за решение вопроса с контрабандными сигаретами на одесской таможне. На видео, снятом скрытой камерой, видно, как он и несколько человек обсуждают этот вопрос.