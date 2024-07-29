Дружина загиблого командира аеродрому "Канатове" про справу Червінського: "Сподіваюся на справедливий суд"

"З цим гратись не потрібно"

Дружина загиблого командира аеродрому "Канатове" Володимира Марченка хоче, аби суд прийняв справедливе рішення по справі Романа Червінського – керуючись юридичними аргументами, а не піддавався політичному тиску.

Про це вона заявила у відео, коментуючи перебіг справи та активну залученість до неї окремих політичних сил. Нагадаємо, "Європейська солідарність" Петра Порошенка прагнула взяти Романа Червінського на поруки.

"Політика до цього не повинна мати жодного стосунку, бо мова йде про долі людей. З цим гратись не потрібно", — каже Тетяна, котра, як і загиблий чоловік-герой, наразі захищає Україну у лавах Сил оборони.

Водночас у нещодавньому інтерв’ю Роман Червінський зізнався, що цілеспрямовано іде в політику: "Мене не треба навіть втягувати, я сам піду". Також раніше він заявляв під час судового засідання, що люди, які постраждали під час обстрілу "Канатового" самі винні, бо не сховалися у бомбосховище.

Нагадаємо, що Червінського звинувачують у проведенні несанкціонованої "спецоперації", внаслідок якої ворог отримав дані про розміщення нашої техніки на аеродромі "Канатове" і завдав по ньому ракетного удару. В результаті загинув командир військової частини, поранено 17 військовослужбовців, пошкоджено кілька винищувачів та злітну смугу.

Окрім того, Червінський є фігурантом кримінального провадження про вимагання з комерсанта $100 тис за вирішення питання з контрабандними цигарками на одеській митниці. На відео, знятому прихованою камерою, видно як він та кілька людей обговорюють це питання.