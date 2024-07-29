Армия вместо тюрьмы? Может ли подозреваемый в убийстве Фарион мобилизоваться в ВСУ, ответ адвоката

Согласно закону, на мобилизацию в армию не имеют право заключенные, убившие от двух человек

Адвокат 18-летнего Вячеслава Зинченко, подозреваемый в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион, рассказал, может ли его подзащитный при желании просить о своей мобилизации в ряды Сил обороны Украины. Ведь законом предусмотрена такая возможность для некоторых заключенных.

Подробности Игорь Сулима сообщил в комментарии "Апострофу". Он еще раз напомнил, что вина парня еще не доказана.

"Пока он в статусе подсудимого. Следовательно, не может быть мобилизован до приговора суда", — рассказал адвокат.

Впрочем, после приговора суда Зинченко может получить такое право, если его признают виновным в убийстве. По закону, на мобилизацию в армию не имеют право заключенные, убившие от двух человек.

Сулима также подчеркнул, что представленные в настоящее время следствием доказательства не доказывают вину его подзащитного. "В любой западной стране дело с такими доказательствами развалилось бы сразу", — отметил адвокат.

По его словам, еще предстоит дождаться результатов экспертиз. Сам Зинченко не признает своей вины.

Напомним, что вечером, 24 июля, в российском Telegram-канале "Астра", позиционирующем себя как "независимое издание без цензуры" появилась новая информация по убийству Ирины Фарион. Вроде бы, ответственность взял на себя представитель неонацистского движения NS/WP (National-Socialism/White Power) в России. Кроме того, росСМИ опубликовали видео продолжительностью 10 секунд, где слышен крик женщины.

Позже стало известно, что в Днепре был задержан потенциальный убийца языковеда.

Ранее "Телеграф" писал, что мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко выступила с заявлениями.