Похороны Фарион, военное положение и удар по "Сакам": главные новости недели
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Собраны самые яркие новости и события
За уходящую неделю в Украине и мире произошло немало событий — в Киеве состоялись похороны Ирины Фарион, Верховная Рада продлила военное положение, на Покровском направлении сбили российский штурмовик. Эти и многие другие новости были наиболее актуальными за это время.
"Телеграф" собрал главные новости за прошедшие семь дней, которые вы могли пропустить. Детальнее ознакомиться с ними можно в этом материале или на нашем канале в YouTube. Видео со сборкой новостей за неделю будет опубликовано ниже.
Было выделено 14 новостей, которые в эти дни были у всех на слуху.
Новости за последние семь дней:
- Прокремлевских СМИ не пустили на Олимпийские игры в Париже. Французское консульство признало их угрозой государственной политике или внутренней безопасности.
- Во Львове попрощались с Ириной Фарион, убитой 19 июля. Почтить ее память пришли сотни людей, образовавших коридор почета по дороге в храм.
- В Киеве нашли тело парня, который 21 июля упал в Днепр из-за обрыва канатной дороги. СМИ сообщают, что 20-летний Роман Борисюк приехал из Винницы на выходные со старшим братом Владимиром.
- Старые пятисотгривневые банкноты 1 августа будут изымать из оборота и заменять новыми. Расплачиваться банкнотами старого образца можно без ограничений.
- Вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что готова участвовать в выборах Президента в 24 году после того, как действующий президент Джо Байден снял свою кандидатуру.
- На Покровском направлении сбили российский штурмовик Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.
- Совладельцу усадьбы Зеленских в Киеве, которую на днях уничтожила строительная техника, объявили подозрение. Следствие считает, что именно этот человек дал указание на снос старинного дома, несмотря на запрет. Ему грозит до двух лет ограничение свободы.
- 23 июля Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию.
- Послы стран Евросоюза одобрили выделение для Украины макрофинансовой помощи в размере около 4,2 млрд евро по программе Ukraine facility. Эти средства пойдут на поддержку финансовой стабильности и функционирования государственного управления.
- В Днепре задержали молодого человека, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион. Ему 18 лет, он житель Днепра. По словам главы МВД Игоря Клименко, пока следствие склоняется к тому, что стрелок — только исполнитель.
- В России потерпел крушение ударный вертолет Ми-28. Экипаж погиб.
- Украине до конца лета передадут 14 танков "Леопард" от Дании и Нидерландов.
- В Генштабе ВСУ подтвердили удар по аэродрому "Саки" в Крыму, с которого российские оккупанты били по Украине.
- Убийца Фарион планировал покушение на народного депутата Максима Бужанского.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под конец недели в Республике Мали колонна российской ЧВК "Вагнера" попала в засаду. Повстанцы-туареги ранили и убили десятки наемников. В числе убитых оказался известный российский пропагандист и автор российского Telegram-канала Grey Zone с позывным "Белый".