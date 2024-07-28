Похороны Фарион, военное положение и удар по "Сакам": главные новости недели

Собраны самые яркие новости и события

За уходящую неделю в Украине и мире произошло немало событий — в Киеве состоялись похороны Ирины Фарион, Верховная Рада продлила военное положение, на Покровском направлении сбили российский штурмовик. Эти и многие другие новости были наиболее актуальными за это время.

"Телеграф" собрал главные новости за прошедшие семь дней, которые вы могли пропустить. Детальнее ознакомиться с ними можно в этом материале или на нашем канале в YouTube. Видео со сборкой новостей за неделю будет опубликовано ниже.

Было выделено 14 новостей, которые в эти дни были у всех на слуху.

Новости за последние семь дней:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под конец недели в Республике Мали колонна российской ЧВК "Вагнера" попала в засаду. Повстанцы-туареги ранили и убили десятки наемников. В числе убитых оказался известный российский пропагандист и автор российского Telegram-канала Grey Zone с позывным "Белый".