Армія замість тюрми? Чи може підозрюваний у вбивстві Фаріон мобілізуватись у ЗСУ, адвокат відповів

Згідно із законом, на мобілізацію до війська не мають право ув’язнені, які вбили від двох людей

Адвокат 18-річного В’ячеслава Зінченка, який підозрюється у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон, розповів, чи може його підзахисний при бажанні просити про свою мобілізацію до лав Сил оборони України. Адже законом передбачено таку можливість для деяких ув'язнених.

Подробиці Ігор Сулима повідомив у коментарі "Апострофу". Він ще раз нагадав, що провина хлопця ще не доведена.

"Наразі він у статусі підсудного. Отже, не може бути мобілізованим до вироку суду", — розповів адвокат.

Втім, після вироку суду Зінченко може отримати таке право, якщо його визнають винним у вбивстві. Згідно із законом, на мобілізацію до війська не мають право ув’язнені, які вбили від двох людей.

Сулима також наголосив, що представлені наразі слідством докази не доводять провину його підзахисного. "У будь-якій західній країні справа з такими доказами розвалилася б одразу", — зауважив адвокат.

За його словами, ще треба дочекатися результатів експертиз. Сам Зінченко не визнає своєї провини.

Нагадаємо, що ввечері, 24 липня, у російському Telegram-каналі "Астра", який позиціонує себе як "незалежне видання без цензури" з'явилася нова інформація щодо вбивства Ірини Фаріон. Начебто, відповідальність взяв на себе представник неонацистького руху NS/WP (National-Socialism/White Power) в Росії. Окрім того, росЗМІ опублікували відео тривалістю 10 секунд, де чутно крик жінки.

Пізніше стало відомо, що у Дніпрі було затримано потенційного вбивцю мовознавиці.

Раніше "Телеграф" писав, що мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка виступила із заявами.