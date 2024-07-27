"Абсолютно проукраинский": в Нацполиции охарактеризовали подозреваемого в убийстве Фарион

Парень действительно был участником "определенных групп", где ему давали советы и рекомендации по подготовке к убийству.

Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион, "абсолютно проукраинский". Более того, 18-летний парень считает, что поступил правильно.

Об этом сказал заместитель главы Национальной полиции Андрей Небитов в эфире "Радио Свобода". Он сказал, что лично пообщался с подозреваемым в убийстве и считает, что тот действительно проукраинский.

"Ему кажется, что он действовал правильно. Он считает, что не нужно разделять украинское общество. У него были свои мотивы — не знаю, скажет он об этом журналистам или не скажет", — сказал Небитов.

Он добавил, что парень, судя по всему, действительно был участником "определенных групп", где ему давали советы и рекомендации по подготовке к убийству. В частности, именно там ему рассказали, как маскироваться, быть незаметным на улице и убежать после того, как совершил покушение.

Подозреваемый в убийстве Фарион – что о нем известно

В четверг, 25 июля, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержание предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖК "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что предполагаемый подозреваемый 2006 года рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. А отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления у него не было.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как указано в описании, является блогер Марко Бондаренко, который продвигает конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Также министр МВД Игорь Клименко сказал, что ему объявлено о подозрении. Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, составил список следующих возможных жертв. Одной из них должен был стать народный депутат Максим Бужанский. "Телеграф" рассказывал, что о нем известно.