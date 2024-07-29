Помешала погода? ЧВК "Вагнера" признала бойню в Мали и попыталась нелепо оправдаться

Боевики заявляют, что вели бои с повстанцами на протяжении пяти дней

В российской ЧВК "Вагнер" подтвердили разгром своего отряда в Мали, который попал в засаду туарегов. Там сухо назвали резню своих солдат "потерями" и пожаловались на погоду.

Об этом сообщается в официальном канале наемников в Telegram. Боевики заявляют, что вели бои с повстанцами на протяжении пяти дней и им якобы удавалось их сдерживать, однако в дело вмешалась песчаная буря.

Террористы из "Вагнера" пожаловались, что непогода позволила туарегам перегруппироваться и "нарастить свою численность до 1000 человек". Российская ЧВК якобы даже отправляла подкрепление в тот район, но оно не помогло.

"Радикалы" увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК "Вагнер" и солдат FAMa", — говорится в сообщении.

В ЧВК "Вагнер" также подтвердили, что вместе со своими бойцами погиб и их командир — наемник Сергей "Пруд" Шевченко.

Напомним, в Республике Малые колонна российской частной военной компании "Вагнер" попала в засаду. Повстанцы-туареги в пограничном городе Тинзауатен ранили и убили десятки наемников ЧВК, в том числе ликвидировали известного российского пропагандиста и автора российского Telegram-канала Grey Zone с позывным "Белый".

Ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2023 года в Африке разбился военный самолет с наемниками ЧВК "Вагнера". Во время приземления самолет не смог затормозить.