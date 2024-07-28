Военный обозреватель Александр Коваленко пояснил, что будет с ЧВК "Вагнер" после разгрома их колоны в Мали

Относительно фаршировки ЧВК "Вагнер" в Мали… Туареги организовали отличную засаду на российских наёмников ЧВК "Вагнер", тем самым показав, что ничего особенно в этих бледнолицых кафирах нет. В какой-то степени развенчанием ореола некой особенности и эксклюзивности этой группировки занялась в 2022-м году Украина, когда ЧВК "Вагнер" была обескровлена, а их руководитель, после стремительного медийного взлёта, доведён до истерики, приведшей к известному результату.

Однако в резне среди барханов Мали есть интересный момент, кроме самого факта выноса колоны ЧВК "Вагнер" с большим количеством погибших и пленных россиян.

После истерического броска Пригожина на Москву, ЧВК "Вагнер" стала терять своё влияние в Африке. Её постепенно выдавливали с разных площадок влияния и, самым ярким примером стала полная замена "вагнеров" в Буркина-Фасо на Африканский корпус. Правда, темпы распространения влияния Африканского корпуса немного притормозили, поскольку часть их подразделений приняли участие в майском перформансе МО РФ.

В свою очередь стоит отметить, что Мали это последний участок, где ЧВК "Вагнер" сохраняла контроль и получала прибыль, прежде всего от золотодобычи. Важность Мали для вагнеров подчёркивается тем, что в этой стране лично присутствовал Антон Елизаров "Лотос", фактически руководитель группы. Но, не помогло…

Теперь замену ЧВК "Вагнер" на Африканский корпус готовят, по тому же принципу и сценарию, что и в Сирии. Нынешний же разгром колоны может этот процесс лишь ускорит, с учётом уже не только ослабления ЧВК "Вагнер", но и показательного унижения группы туарегами.

Что называется, нет худа без добра. ЧВК "Вагнер" – это уже отработанный материал. Про Африку они могут забыть и не мечтать. А вот отправка Африканского корпуса и полная замена ими африканских участков контроля ЧВК "Вагнер" – разгрузит хотя бы одно направление на севере Харьковщины. В свою очередь туареги показали высокий класс нейтрализации российских наёмников и, более чем уверен, повторят это и с Африканским корпусом и не единожды.

Что же до ЧВК "Вагнер", недобитого в Африке и выдавленного отовсюду, то наёмникам группы следует понимать, что по возвращению в Россию их там ожидает отнюдь не радужная перспектива. Руководство в той или иной степени будет пущено под нож, как в переносном, так и прямом смысле. А вот рядовой состав – просто кинут в мясорубку в Украину.

После ликвидации трио Пригожин, Чекалов, Уткин, у ЧВК "Вагнер" был последний шанс на выживание, и этот шанс был в руках амёбы Антона Елизарова "Лотоса". Но амёба решила спрятаться подальше от России в Мали – не помогло. Разгром от туарегов будет иметь последствия для ЧВК "Вагнер" куда более критические, чем просто десятки видео с десятками трупов и сгоревшими остовами ББМ. Это окончательный довод для полного вывода группы из Африки, после чего она окончательно будет зачищена в той или иной форме. Поэтому, мясорубка в Мали, это несколько большее и далеко идущее, чем может показаться на первый взгляд.

Источник: пост Коваленко в Telegram