Освобождение Князева: активист Маселко пытался спасти судью-взяточника, — СМИ

Маселко, который в свое время входил в общественный совет добродетели, фонда "DEJURE" и Автомайдана, пытался спасти пойманного на взятке Князева от освобождения

Два члена Высшего совета правосудия пытались спасти экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева от позорного освобождения от должности, проголосовав против такого решения.

Как пишет Офис очистки судебной системы, среди голосовавших против — известный активист и юрист Роман Маселко.

В Офисе удивляются, что Маселко, в свое время входивший в общественный совет добродетели, фонда "DEJURE" и Автомайдана, пытался спасти пойманного на взятке Князева от освобождения.

"Роман уже готовит оправдание… Однако всем очевидно, что это конец его репутации добродетельного активиста, испытание властями и деньгами провалено", – отмечают в ОО.

Ранее у общественности были вопросы легальности доходов Маселко. А ведь анализ его декларации обнаружил, что у его семьи отсутствовали официальные активы для покупки квартиры в Киеве, которую его жена приобрела в 2019 году.

Но впоследствии Маселко объяснял, что средства на недвижимость получил от родной тетки, а в свою очередь – наследство от 85-летнего дедушки активиста, который имел 27 счетов в 8 банках. Предполагают, что через дедушку произошла легализация взяток, полученных тетей Маселкой за время работы в налоговой.

"Сколько могло стоить голосование в СРП против увольнения Князева с должности судьи узнаем в будущем", — отмечают в Офисе очищения судебной власти.

При всем освобождении Князева поддержали 10 членов ВРП. Ранее руководитель фонда DEJURE Михаил Жернаков называл Князева лучшей кандидатурой на пост Председателя Верховного Суда.

Как сообщалось ранее, Князев, подозреваемый во взяточничестве, задержан в селе Солотвино Закарпатской области в километре от румынской границы.