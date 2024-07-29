Країни НАТО припинять підтримку України? У ЗМІ озвучили тривожний сценарій на випадок перемоги Трампа

Європейські країни можуть укласти з Трампом угоду

У разі обрання Дональда Трампа президентом США деякі європейські країни-члени НАТО можуть відмовитися від підтримки України. Це може статись через тиск на них з боку США.

Про це пише Politico. Видання зазначає, що у випадку повернення Трампа в Білий дім, Сполучене Королівство та інші європейські члени НАТО можуть зіткнутися з важким вибором: або прийняти примусове врегулювання війни в Україні на користь Росії, або підтримати Київ у відмові від такої угоди та продовженні опору російській агресії.

За останнього сценарію, як пише видання, Трампа може відкликати гарантії безпеки США за договором НАТО, щоб змусити Європу відмовитись від ескалації війни в Україні шляхом постачання Києву озброєнь. Така загроза може змусити деякі країни Європи відмовитись від підтримки України, опинившись перед загрозою конфронтації з Росією без гарантій захисту від США.

Politico зазначає, що Європі, ймовірно, доведеться укласти угоду з Трампом, щоб він дозволив їй продовжити підтримку України. У рамках якої він може вимагати заборонити Україні завдавати ударів по території Росії західним озброєнням.

При цьому видання наголошує, що Трамп може і не погодитись на таку угоду. Але, на думку авторів Politico, погана угода з Трампом може відкласти ще гіршу угоду з Путіним.

Нагадаємо, Трамп прокоментував свою розмову телефоном з лідером України Володимиром Зеленським, яка відбулася 20 липня. За його словами, він сказав Зеленському: "Ми маємо закінчити цю війну".