А стреляли ли в Трампа? В сети появилась новая конспирологическая теория (фото)

Есть вопросы и к Илону Маску

Известный фотограф Пит Соуза сделал фотографию республиканца Дональда Трампа, который недавно заявил христианам, что им больше не придется голосовать на выборах. На них видно, что ухо, которое пронзила пуля во время покушения, полностью зажило.

После публикации этих фото аккаунт фотографа в соцсети Х был заблокирован. В интернете даже распространилась новая конспирологическая теория, якобы в Трампа не попали во время стрельбы.

Пользователь @airvolkus отметил, что даже хвост у ящерицы отрастает медленнее, чем зажила рана у республиканца. Для сравнения, он опубликовал две фотографии Трампа, сделанные в 2024 году.

"Даже хвост у ящерицы отрастает медленнее, чем ухо у Трампа, в которое "попала пуля" с кинетической энергией в 2 килоджоуля", — написал пользователь.

Блогер @pravdapi написал о блокировке страницы фотографа Пита Соузы, который и сделал фото Трампа. Он связывает эти два события.

"Борец за свободу слова Илончик Московский выключил аккаунт фотографа @PeteSouza, опубликовавшего фотографию уха Трампа. Ухо зажило как на кошке, что немного наводит на мысли, а что собственно это было", ― написал пользователь.

На это обращает внимание и пользователь @NatkaTedesko. Она отметила, что заблокированный фотограф сделал более двух миллионов фотографий бывших президентов США. Однако за публикацию фото уха Трампа его забанили.

"Пит Соуза был официальным фотографом Белого дома в течение президентского срока Барака Обамы. Он сделал более 2 млн фото Обамы, а также снимки Рейгана и Буша. Вчера Маск приостановил его аккаунт за публикацию фото уха Трампа. Свобода слова?", ― написала пользовательница.

На фото, сделанных 26 и 27 июля, действительно не видно никаких следов ранения. Напомним, что покушение на Трампа было совершено вечером 13 июля, то есть две недели назад.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

В республиканца стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он несколько раз выстрелил в сторону политика. За несколько секунд до этого Трамп отстранил голову, что и спасло его от тяжелых ранений. Пострадало только его правое ухо.

Правоохранительные органы ликвидировали нападавшего. От стрельбы погиб один из зрителей. Еще один человек получил легкие ранения.

Ранее "Телеграф" писал, что за пост президента США Трамп будет бороться с Камалой Харрис. Очевидно, республиканцу будет нелегко. Харрис использует его методы против него и команды, и делает это довольно успешно.