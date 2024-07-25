"Мы должны закончить эту войну": Трамп откровенно рассказал, о чем говорил с Зеленским

Кандидат в президенты неудачно сверкнул знаниями истории

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал свой разговор по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 20 июля. По его словам, он сказал Зеленскому: "Мы должны закончить эту войну".

Об этом Трамп рассказал в интервью каналу Fox News. Он заметил, что разговор был хорошим.

"Это (русская армия – прим.ред.) военная машина. Вы столкнулись с военной машиной. Это то, что они делают, – они ведут войны. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. И весеннее наступление так и не произошло. И я сказал, что у россиян миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что мы должны закончить эту войну. Многие россияне были убиты, но и многие украинцы были убиты. Это полный беспорядок. Этого не должно произойти", – сказал Трамп.

Здесь стоит заметить, что тезис о "они победили Гитлера" не что иное, как эхо русской, а прежде советской пропаганды. Ведь известно, что Советский Союз победил Нацистскую Германию не в одиночку, а исключительно с помощью союзников и колоссальную роль в этом сыграли именно США.

Дональд Трамп также обвинил действующего президента Джо Байдена в том, что полномасштабное вторжение РФ в Украину вообще началось.

"Байден не должен был этого допустить. Это было просто остановить. Президент Путин никогда бы этого не сделал, никогда по двум причинам", — сказал экс-президент США, а ныне кандидат.

Первой причиной Трамп назвал цены на нефть.

"Я поддерживал их на самом низком уровне. Я поддерживал низкие цены на бензин. Как только пришло новое правительство, нефть подорожала почти до 100 долларов за баррель, что вдвое больше, чем должно быть, и внезапно Россия получила огромные суммы денег, которых у них не было", — сказал Трамп.

Следующая причина – выход США из Афганистана.

"Путин пошел на это, потому что увидел Афганистан, как мы вышли из него. Это увидели Путин, президент Китая Си, сильные ребята, сильные люди", — заявил кандидат в президенты США.

Кстати, телефонный разговор между кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся 20 июля. После нее Зеленский анонсировал личную встречу с кандидатом на пост президента США, а Трамп — завершение войны соглашением между Украиной и РФ.

Как сообщал "Телеграф", в своем свежем интервью Зеленский высказался по поводу заявлений Трампа, что он может закончить войну за один день. Он подчеркнул, что основополагающий вопрос в цене прекращения войны.